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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف بن شرقي في تدريبات منتخب المغرب استعدادا لمواجهة السودان.. شاهد

صدى البلد

نشر أشرف بن شرقى لاعب منتخب المغرب ونادى الزمالك، صورة له من تدريبات المنتخب، استعدادا لمواجهة منتخب السودان، ضمن الجولة الخامسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.

 

وظهر بن شرقى فى الصورة بـ قميص منخب المغرب استعدادا لمواجهة منتخب السودان .

أكد تقرير مغربي، أن أشرف بن شرقي نجم فريق الزمالك قرر الرحيل عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجاري 2021 - 2022.

وذكر موقع “لو 360 سبورت” المغربي، أن أشرف بن شرقي قرر الرحيل عن نادي الزمالك، بنهاية الموسم الجاري حيث من المرجح أن ينتقل الأسد المغربي، إلى أحد الدوريات الخليجية.

وأكد الموقع المغربي، أن الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقتراب الأسد المغربي من الانضمام إلى الأهلي، غير صحيحة.

 

وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وتشهد الفترة الأخيرة خلافا بين اللاعب ومسؤولي النادي على وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل بعد الموسم الأول.

الزمالك  يكشف حقيقة عرض بن شرقي للبيع في يناير:

في سياق متصل، نفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد حول وجود اتجاه لدى الإدارة لبيع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في يناير المقبل في حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.
وأكد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول تفكير النادي في بيع بن شرقي في يناير المقبل في حال عدم حسم ملف تجديد عقده.

الأهلى الزمالك أشرف بن شرقي منتخب المغرب

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