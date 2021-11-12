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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات بجسدك تعني إصابتك بـ سرطان الكلى

سرطان الكلى
سرطان الكلى

سرطان الكلى هو سرطان يبدأ في الكلى، الكلى عضوان على شكل حبة الفول  كل منهما بحجم قبضة اليد، تقع خلف أعضاء البطن  مع وجود كلية واحدة على كل جانب من جوانب العمود الفقري.

في البالغين ، سرطان الخلايا الكلوية هو النوع الأكثر شيوعًا من سرطان الكلى، يمكن أن تحدث أنواع أخرى أقل شيوعًا من سرطان الكلى، الأطفال الصغار أكثر عرضة للإصابة بنوع من سرطان الكلى يسمى ورم ويلمز.

يبدو أن الإصابة بـ سرطان الكلى آخذ في الازدياد، قد يكون أحد أسباب ذلك حقيقة أن تقنيات التصوير مثل التصوير المقطعي المحوسب (CT) يتم استخدامها في كثير من الأحيان قد تؤدي هذه الاختبارات إلى الاكتشاف العرضي لمزيد من سرطانات الكلى، غالبًا ما يتم اكتشاف سرطان الكلى في مرحلة مبكرة ، عندما يكون السرطان صغيرًا ومقتصرًا على الكلى.


أعراض سرطان الكلى 


عادة لا تظهر علامات أو أعراض لـ سرطان الكلى في مراحله المبكرة، بمرور الوقت  قد تظهر العلامات والأعراض ، بما في ذلك:
-دم في البول قد يظهر بلون وردي أو أحمر أو كولا
-ألم في ظهرك أو جانبك لا يزول
-فقدان الشهية
-فقدان الوزن غير المبرر
-التعب
-حمى

متى ترى الطبيب
حدد موعدًا مع طبيبك إذا كان لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تقلقك.

 

أسباب الإصابة بـ سرطان الكلى

ليس من الواضح ما الذي يسبب معظم سرطانات الكلى.
يعرف الأطباء أن سرطان الكلى يبدأ عندما تحدث تغيرات (طفرات) في الحمض النووي لبعض خلايا الكلى، يحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي تخبر الخلية بما يجب أن تفعله، التغييرات تخبر الخلايا بالنمو والانقسام بسرعة، تشكل الخلايا غير الطبيعية المتراكمة ورمًا يمكن أن يمتد إلى ما وراء الكلى، يمكن أن تنفصل بعض الخلايا وتنتشر (تنتقل) إلى أجزاء بعيدة من الجسم.

 

عوامل الخطر


تشمل العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الكلى ما يلي:

كبار السن
يزداد خطر إصابتك بسرطان الكلى مع تقدمك في العمر.
التدخين
المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى من غير المدخنين، تنخفض المخاطر بعد الإقلاع عن التدخين.
بدانة
الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة للإصابة بسرطان الكلى من الأشخاص الذين يتمتعون بوزن صحي.
ارتفاع ضغط الدم
يزيد ارتفاع ضغط الدم من خطر الإصابة بسرطان الكلى.
علاج الفشل الكلوي
الأشخاص الذين يتلقون غسيل الكلى على المدى الطويل لعلاج الفشل الكلوي المزمن لديهم مخاطر أكبر للإصابة بسرطان الكلى.
بعض المتلازمات الموروثة
الأشخاص الذين يولدون بمتلازمات وراثية معينة قد يكون لديهم خطر متزايد للإصابة بسرطان الكلى ، مثل أولئك الذين يعانون من مرض فون هيبل لينداو أو متلازمة بيرت هوغ دوبي أو معقد التصلب الحدبي أو سرطان الخلايا الكلوية الحليمي الوراثي أو سرطان الكلى العائلي.
تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الكلى
يكون خطر الإصابة بسرطان الكلى أعلى إذا أصيب أفراد الأسرة المقربون بالمرض.
 

المصدر: mayoclinic

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