عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لإفطار غير تقليدي.. طريقة عمل بيض بالسبانخ

بيض بالسبانخ
بيض بالسبانخ

الـ بيض بالسبانخ من أكلات الإفطار غير التقليدية التى تمتلك مذاقا مميزا وشهية وقيمة غذائية عالية جدا تساعد فى حماية أفراد أسرتك فى عدد كبير من الأمراض. 

نقدم لكم طريقة عمل بيض بالسبانخ بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة فى المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل البامية باللحمة المفرومة .. 5 وصفات متنوعة

وصفة سريعة لتحضير الدونات بمذاق شهي مثل المحلات

مقادير بيض بالسبانخ
5 بيضات 
زيت
ذرة
ملح وفلفل 
سبانخ فريش اوراق صغيرة 
جبنة شيدر لايت
كريمة لايت
لبن خالي الدسم
1 ملعقة دقيق 
بابريكا 
طريقة عمل بيض بالسبانخ:
* ادهني صينية فرن صغيرة بزيت طهى ثم ضعي السبانخ ثم الكريمة واللبن وتبليها بالملح والفلفل وجزء من الجبنة ثم البيض والبابريكا.

* حافظي على الصفار حتى يكون شكل عيون ثم ضيفي باقي الجبنة وادخليها الفرن لمدة 15 دقيقة او الى تمام النضج وقدمي طبق البيض بالسبانخ على مائدة الإفطار. 

بيض بالسبانخ الشيف أميرة شنب أكلات الإفطار طريقة عمل بيض بالسبانخ السبانخ

موضوعات متعلقة

الزيارات العائلية يوم الجمعة طقس جميل اختفى بفعل الزمن | نوستالجيا 

توصيات بالحصول على لقاح يدخل قائمة كورونا

الطريقة الصحيحة لاستخدام الأدوية فى علاج الصداع بسرعة

اكتشف أعراض التهاب المعدة والأمعاء البكتيري

أكلات العراق .. طريقة عمل الكليجة

فوائد عصير البطيخ الصحية والجمالية .. وأشهر طرق عمله

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

خطوات خسارة الوزن أثناء ساعات النوم

ترشيحاتنا

السيسي : نقدر جهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في تعزيز العلاقات مع مصر

انخفاض أسعار الذهب وصعود الدولار| تفاصيل

رد صادم من رضا عبد العال بشأن موقفه من تدريب الزمالك

تعاون مصري أمريكي لدعم قضايا المناخ

الحكومة تنفي إصدار قرار بصرف 25% فقط من مقررات التموين لأصحاب البطاقات

هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة؟.. 13 حقيقة لا تعرفها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

عواصف شمسية تصهر لحوم البشر.. علماء يحذرون من دمار الأرض واقتراب نهاية العالم

حدث ليلا.. الصحة: 919 إصابة جديدة بكورونا و 60 وفاة.. عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

تقسيم إثيوبيا لعدة مناطق.. تقارير استخباراتية تكشف فاجعة أبي أحمد

أمطار رعدية.. الأرصاد توجه تحذيرا لأهالي الصعيد| فيديو

أشرف بن شرقي يقرر الرحيل عن الزمالك.. تعرف على وجهته المقبلة

هل سيكون هناك تأثير على الخدمات بعد بيع شركة فودافون.. مفاجأة للعملاء

بعد التحرش بها .. رانيا سليمان:مكنتش عاوزه أظلم سائق الميكروباص لكنه كان مصمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

هاني شاكر يتألق في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

طمعا في هاتف محمول.. قاتل صديقه بالجيزة: «دبحته وهو واقف زي الجمل عشان بحبه»

شيكابالا لم يتبرع.. أرملة علاء علي تنفي تقاضى أموالا من الزمالك أو اللاعب

فيديو

فيديوجراف.. ليست المرة الأولى .. أشرف زكي يقدم بلاغا بسبب أحمد عبد العزيز

علاقات منة عرفة قبل الزواج وحبس شقيقيها في قضية قتل .. معلومات لا تعرفها عن الفنانة "فيديو"

أين أشيائي.. أزمة انفصال مصطفى فهمي وفاتن موسى تصل إلي قسم الشرطة

"بينا عاليابان".. طوكيو تمنح كل مراهق وطفل 900 دولار ينفقها كيف يشاء

المزيد

ساحة رأي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ