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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال لقاء نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي

وزيرة التعاون الدولي: مصر قطعت خطوات واضحة نحو التحول الأخضر

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي لشئون الطاقة والكهرباء والمناخ والنمو الأخضر، في إطار لقاءاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، الذي يعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وناقشت رانيا المشاط، خلال اللقاء، فرص التعاون المستقبلية بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقي، لدعم رؤية الدولة التنموة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي تم إطلاقها خلال فعاليات قمة COP26 الحالية، والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في مصر بحلول 2050.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت خطوات واضحة نحو التحول الأخضر من خلال استراتيجيات في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز العمل المناخي من بينها استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 بالإضافة إلى استراتيجية لإدارة موارد المياه وتعزيز استدامتها.

وتطرقت رانيا المشاط، إلى إمكانية تعزيز التعاون الإقليمي بين مصر ودول القارة الأفريقية، لتبادل الخبرات والتجارب حول العمل المناخي ومشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات مع بنك التنمية الأفريقي، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على إعداد استراتيجية مستقبلية للخمس سنوات المقبلة مع بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة التنموية في مختلف المجالات.

وأوضحت، أن الاستراتيجية الجديدة للتعاون مع بنك التنمية الأفريقي من المستهدف أن تركز على تعزيز مشروعات التعاون الإنمائي لدعم تنفيذ برنامج الحكومة في إطار المحاور الرئيسية التالية، تحسين بيئة الأعمال وتنمية البنية التحتية الاقتصادية وبما يستهدف تحقيق مؤشرات التنمية الصناعية والتكنولوجية، وتنمية المهارات لتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتنمية وتحديث قطاع الزراعة للتعامل مع متطلبات الأمن الغذائي، والتحول نحو استخدامات الطاقة الخضراء لتلبية احتياجات النمو السكاني السريع في مصر.

 الإفريقي للتنمية 

جدير بالذكر أن مصر من الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وتتجاوز محفظة التعاون الإنمائي مع البنك 6.7 مليار دولار، تم من خلالها تمويل أكثر من 107 مشروعات تنموية، منها 1.1 مليار دولار تم توجيهها لتمويل مشروعات للقطاع الخاص.

التعاون الدولي الإفريقي للتنمية قمة المناخ COP26 الاقتصاد الاخضر رانيا المشاط

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