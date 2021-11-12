عطل جهاز العلاج الإشعاعي بالمستشفى الجامعي بسوهاج يسبب غضب مرضى الأورام

الجامعة ترد ببيان

قال المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، إن التوقف الذي حدث بجهاز العلاج الإشعاعي بقسم الأورام بمستشفى سوهاج الجامعي، نتج عن عطل مفاجئ في مضخة دورة التبريد بالجهاز، حيث تم استدعاء المهندسين المختصين بالشركة الوكيل للجهاز، وبعد الفحص تبين حاجة الجهاز إلى قطعة غيار من الشركة الأم بهولندا.

وتم طلب قطعة الغيار من خلال وكيل الشركة الوحيد فى مصر والشرق الاوسط، وتم شحنها ووصلت بالفعل امس الاربعاء الموافق ١٠ نوفمبر إلى مطار القاهرة، وجاري إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي واستلامها بواسطة المختصين بالشركة الوكيل، وسيتم التركيب والتشغيل للجهاز يوم الثلاثاء الموافق ١٦ القادم بإذن الله.

وفي ذات السياق يؤكد المركز الإعلامي أن إدارة الجامعة تولى اهتماما شديدا بمرضى الأورام فى الصعيد، ويوضح أن هذا الجهاز هو أحدث اجهزة العلاج الإشعاعي بالصعيد.

ومن أحدث ثلاثة أجهزة فى مصر ويقدم الخدمة لمئات المرضى شهريا، وجارى شراء جهاز جديد سيتم تركيبه فى المستشفى الجامعى الجديد بمدينة سوهاج الجديدة خلال العام المالى الحالى.