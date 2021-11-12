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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أناقة واحتشام.. شاهد| صور تكشف عن إطلالات أسيل عمران في عيد ميلادها

أسيل عمران
أسيل عمران

يصادف اليوم 12 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة السعودية أسيل عمران و التي أتمت عامها الـ 32، وتعد من نجمات الوطن العربي الأكثر أناقة.

 

وتحرص أسيل عمران على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورها مما كشف عن إطلالاتها الكلاسيك والرسمية أيضا.

 

وكشفت صور أسيل عمران عن ذوقها الأنيق في اختيار الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات، حيث تتميز أزيائها بأنها تجمع بين الاحتشام والأناقة أيضا.

 

وتفضل أسيل عمران اختيار الإطلالات المتناسقة مع قوامها و تبرز رشاقتها، كما تحرص على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء.

 

وتميل أسيل عمران إلي أختيار الألوان المبهجة وتنسيق الحقائب والأحذية الراقية ذات الماركات العالمية التي تكشف عن أناقتها وذوقها الراقي، بالإضافة إلي أرتداء الإكسسوارات والمجوهرات الفخامة أيضا.

 

كما تعتمد أسيل عمران على تسريحات الشعر البسيطة للغاية بالإضافة إلي صيحات وألوان المكياج المواكبة لأحدث صيحات الموضة.

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