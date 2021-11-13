مصاصة ومكرونة بالمخدرات.. ضبط سلع مخلوطة بالماريجوانا قادمة من تركيا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رقم 692 القادمة من اسطنبول اشتبه أشرف عبد الحميد، مأمور الجمرك، فى راكب فرنسى يحمل شنطة ملابس كبيرة و2 شنطة هاندباج نظرا لارتباكه.

بدء التحقيقات

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 184 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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