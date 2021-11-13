عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مصاصة ومكرونة بالمخدرات.. ضبط سلع مخلوطة بالماريجوانا قادمة من تركيا

صدى البلد

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية رقم 692 القادمة من اسطنبول اشتبه أشرف عبد الحميد، مأمور الجمرك، فى راكب فرنسى يحمل شنطة ملابس كبيرة و2 شنطة هاندباج نظرا لارتباكه.

ضبط لفافتين من مخدر إكستازي مع راكبة فرنسية في مطار القاهرة.. صور

بدء التحقيقات 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 184 لسنة 2021، وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

رجال الجمارك بالإدارة الثانية مبنى الركاب مطار القاهرة الدولي مطار القاهرة الاقراص المخدرة المواد المخدرة قانون مكافحة المخدرات كية

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة يحتفل بانتهاء البرنامج التدريبي لطلبة الجامعات.. صور

ضبط 330 قرص ترامادول مع راكب في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

أسعار الدرهم الإماراتى اليوم السبت 13 نوفمبر 2021

مدبولي لـ شباب قرية عامر بالسويس: تعالوا متجروش عايز أتكلم معاكم

أمطار غزيرة تجتاح البلاد وتحذيرات من فيضانات.. ماذا يحدث بـ أستراليا؟

الدواء لا يفيد.. ظهور طفرة خطيرة من فيروس كورونا

تكشف العفن| سميحة أيوب تدافع عن مسرحية المومس الفاضلة بعد الهجوم البرلماني

استدرجها داخل غرفة نومه.. تأجيل محاكمة "شيخ" هتك عرض طفلة بالدقهلية للاثنين المقبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم معاشرة الزوجة كل 4 أشهر لظروف السفر؟.. دار الإفتاء ترد

الطقس الآن...الأقمار الصناعية: سيول رعدية على 7 مناطق بالجمهورية خلال ساعات

عاصفة ممطرة فى طريقها إلى هذه المناطق وتحذيرات من التنقل بين المحافظات

الأرصاد تكشف حقيقة وصول العاصفة الثلجية الى القاهرة وموعد سقوط الأمطار

كارتيرون يقترب من الرحيل عن الزمالك ..تفاصيل

محاكمة الفنان شادي خلف بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة .. اليوم

لـ أصحاب العقارات.. غرامة يومية 100 جنيه حال عدم تنفيذ هذا الإجراء

الصحة تدفع بسيارة أمصال العقارب والثعابين لمحافظات الصعيد| خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

في مكان مسكون بالجن.. بـ فيديو: إحدى مشاهير «تيك توك» السعوديات تثير الجدل

ملقاة على الأرض.. ظهور آيات القرآن في لعبة الكترونية

كنت عايز أقيس النبض.. فنان يكشف سببا غريبا وراء طلاق منة عرفة

تعرض لـ 3 محاولات اغتيال بـ لبنان.. سفير سعودي أسبق يفجر مفاجأة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ