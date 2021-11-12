النشرة الدينية .. حكم إزالة الشعر بالليزر .. عقوبة من يحرم الإناث من الميراث.. موقف الإسلام من استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير

نشر القسم الديني خلال الساحات الماضية، عدداً من الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث والفتاوى المطروحة على الساحة بعض أهمها وأبرزها فيما يلي:

الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث.. تبحث كثير من السيدات عن الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث، حيث تظل قضية حقوق المرأة التي كفلها الإسلام وفي مقدمتها قضية الإرث من المسائل التي تصطدم ببعض العادات والتقاليد والمفاهيم المنتشرة في المجتمع عن جهل متوارث.

الحكم الشرعي في من يحرم أبنائه الإناث من الميراث.. وقد جعل الله تبارك وتعالى في الميراث أنصبة وفرائض مشروعة لم تفرق بين ذكر أو أنثى، أخ أو أخت، فالكل يرث والكل له نصيب فرض من قبل المولى تبارك وتعالى القائل في محكم التنزيل:

وسَبَقَ الإسلامُ الشرائعَ والقوانين الوضعية إلى إنصاف المرأة، وكفالة حقوقها، وحقَّق لها ذلك من خلال الآتي: أولًا أبطل الإسلام جميع المُمارسات الظالمة ضد المرأة لا سيما ما يخصّ الميراث، والتي ذُكر طرف منها، قال تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ..» [النساء: 19].

هل يجوز منع الميراث عن الإناث

أكد الشيخ محمود عبد الحفيظ وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا سابقاً، أن حرمان الأناث من الميراث من الأمور المحرمة شرعاً ومخالفة صريحة لأحكام الميراث الشرعية وهو من ميراث الجاهلية التي جاء الإسلام ليجتثها ويهيل عليها التراب إلى الأبد فلا بارك الله فيمن أحياها مرة أخري، موضحاً أن من يقترف هذا الجرم يكون ممن أكل أموال الناس بالباطل وهو من كبائر الذنوب التي توعد الله تعالى مرتكبها بشديد العذاب، مضيفاً أن هذا الفعل يؤدى الى انتشار الحقد والحسد والكراهية بين افراد الأسرة الواحدة.

كما أن منع النساء من الميراث من أفعال الجاهلية وعدوان على المرأة ويجب أن يلتزم الأخوة بأن يعطوا إخواتهن الميراث، فقد عظم النبي من شأن الضعيف.

تلقى الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي سؤالاً من سيدة، تسأل كيف يجب أن يعامل الزوج زوجته؟، حيث أن زوجها لا يتحدث معها بلين ولا يقول لها كلام طيب. فما حكم إساءة الزوج لزوجته؟.

وأجاب محمد أبو بكر على سؤال كيف يجب أن يعامل الرجل زوجته؟ وما حكم إساءة الزوج لزوجته؟ بإن البيوت تُبنى على الحب، وتُبنى على الود، إلا إذا كان الطرف الآخر يعاند، والعند يورث الكفر ويهدم البيوت، فالكلمة الطيبة في البيت صدقة، فكيف الحال في بيتك، البسمة في وجه المسلم صدقة، فكيف الحال في بيتك؟.

وأضاف أبو بكر أن السيدة عائشة نقلت لنا الكثير عن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم معها، فكان يمضغ الطعام مكانها، وإذا نامت في غير فراشها، يقوم بحملها ووضعها في الفراش، فكان رحيماً ليناً مع زوجته.

حكم إزالة الشعر بالليزر

سؤال ورد إلى دار الإفتاء من فتاة تسأل عن ما هو حكم إزالة الشعر بالليزر؟

جاء رد الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية رداً على سؤال ما حكم إزالة الشعر بالليزر؟ إنه إذا كان في مكان ليس من أماكن العورة فيجوز، إذا كان الشخص أجنبي.

حكم مشاهدة المسلسلات

حكم مشاهدة المسلسلات .. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من شخص يريد أن يعرف ما حكم مشاهدة المسلسلات.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية على سؤال ما حكم مشاهدة المسلسلات؟ أن المسلسلات هي عبارة عن مشاهد وحكايات حسنها حسن وقبيحها قبيح.

هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة ولماذا؟، لا شك أنه من الأمور التي قد لا يعرفها الكثيرون، وإن كانوا على علم بأن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة هو من الوصايا النبوية الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والذي أرشدنا إلى كل ما فيه خير وصلاح وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ومع كل يوم جمعة من كل أسبوع تكثر الأسئلة عنها ومن بينها هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة ولماذا؟، لعلها تكون بوابة خير يغفل عنها كثيرون، ومن هنا تنبع أهمية معرفة هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة ولماذا؟.

هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة

هل يجب قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة ، جاء في حديث أنس -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن يوم الجمعة وليلة الجمعة أربع وعشرون ساعة ليس فيها ساعة إلا ولله فيها ستمائة ألف عتيق من النار“ زاد بعض الرواة: ”كلهم قد استوجب النار“ خرجه أبو يعلى بإسناده، وهو حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني عنه في السلسلة الضعيفة وضعيف الترغيب والترهيب: ضعيف جدا، والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله: يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال المنذري في الترغيب والترهيب عقب كلام الحاكم: وهو كما قال. وصححه الألباني.

ما حكم استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير؟.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية من شركة تقوم باستيراد بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض. فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام؟.

حكم استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير

جاء رد دار الإفتاء المصرية على سؤال حكم استعمال واستيراد صمام للقلب من أنسجة الخنزير؟ أنه إذا كانت هذه المادة المستخرجة من الخنزير قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها في أثناء صناعة الصمام، وأصبحت مادةً جديدةً لا يَصْدُق عليها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها أنها جزء من الخنزير، فلا مانع شرعًا من استيرادها واستخدام الصمامات المذكورة والتداوي بها.



وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة؛ بأنْ لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرض حياة المريض أو صحته للخطر إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام؛ فيحل حينئذٍ.

وأضافت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني أنهمن المقرر شرعًا أنَّ الخنزير حرام أكله وتداوله؛ لقوله تعالى:﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (لبقرة: 173).



وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ الخنزير نجس العينِ حيًّا وميتًا، بينما ذهب المالكية إلى أنَّ الخنزير طاهرٌ ما دام حيًّا ونجسٌ إن كان ميتًا.



والمسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تَحَوُّل الأعيان وانقلاب الحقائق في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه، وهو ما يعرف بـ"الاستحالة"؛ أي تغيُّر الشيء عن طبعه ووصفه، هل تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟.



والعلماء في مسألة "الاستحالة" في غير تحول الخمر إلى خل بنفسها؛ حيث إن هناك إجماعًا على طهارتها حينئذٍ على رأيين:



ذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق؛ حيث رتَّب الشرع الشريف وصفَ النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المتخللة، ولنظائر أخرى منها:



طهارة دم الغزال بتحوله لِمسكٍ، وطهارة العلَقة عند تحولها لِمُضْغَةٍ.

وأما الشافعية والحنابلة -في ظاهر مذهبهم- فلا يعتبرون الاستحالة في غير الخمر المتخللة مطهِّرًا من المطهرات؛ وقوفًا على موارد النص.



ولكننا نميل إلى رأي الأولِين القائلين بأثر الاستحالة في سلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ نظرًا لتغير الحقائق الذي يؤكده التحليل المعملي الذي يُثبِتُ حدوثَ روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات يَشِي بانقلاب المهايا والحقائق.



وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا كانت هذه المادة قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها، وأصبحت مادة جلاتينية أو إسفنجية جديدة لا تسمى خنزيرًا، ولا يَصْدُق عليها أنها بهيئتها ومكوناتها التي تحوَّلت إليها جزء من الخنزير، فإنه لا مانع شرعًا من استيرادها واستخدامها والتعامل فيها والتداوي بها.



وأما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبيعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها حينئذٍ إلا في حالة الضرورة، بأن لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرُّض حياة المريض لخطر الموت أو فقد عضو من الأعضاء أو زيادة المرض أو استمراره أو حدوث عيب فاحش بالجسم إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام الذي هذا وصفه؛ فيحل حينئذٍ.

