الرئيس الفرنسي يستقبل قادة الدول المشاركة في مؤتمر باريس حول ليبيا

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قادة الدول المشاركة فى مؤتمر باريس حول ليبيا، وذلك بـ قصر الإليزيه، بـ باريس.

كما استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ قصر الإليزيه، بـ باريس، وكان الرئيس الفرنسي فى حالة فرح شديد لحظة استقبال الرئيس السيسي.



عرضت قناة أكسترا نيوز مقطع فيديو من أمام القصر الرئاسي، بـ فرنسا، وتبين بدء توافد القادة والزعماء للمشاركة فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا.

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات من أمام مقر استقبال الرئيسين عبد الفتاح السيسي وماكرون بباريس، لعقد قمة مباحثات حول الأوضاع في ليبيا.

وتستضيف العاصمة الفرنسية، باريس، اليوم الجمعة، مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا، والذي يناقش آليات إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، بجانب مناقشة ملف إخراج المرتزقة.

رئاسة المؤتمر

ويعقد المؤتمر برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية، والأمم المتحدة، ويركز على توسيع دائرة الدول المشاركة خاصة المعنية بالشأن الليبي، مثل تشاد والنيجر ومالطا، بحيث يتم توسيع الدائرة عن المؤتمرات السابقة التي عقدت في برلين.

أهداف المؤتمر

ويهدف المؤتمر بشكل رئيسي إلى حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وعلى الصعيد الأمني، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية، لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية 5 + 5 بإدراج تنفيذ الخطة كأولوية أمنية، أما من الناحية الاقتصادية، يؤكد المؤتمر على التوزيع العادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية.