أسعار ومواصفات جيب كومباس 2021 في السعودية ..صور    

اكتسبت شركة جيب الأمريكية سمعة طيبة وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، والتي تتميز بأنظمة الدفع المختلفة وعلى رأسها الرباعي، ومن بين الإصدارات الشهيرة التي يقدمها الصانع الأمريكي، هي النسخة جيب كومباس موديل 2021، والتي تطرح داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات.

مواصفات السيارة جيب كومباس موديل 2021

تتسارع السيارة جيب كومباس موديل 2021 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في السعاة خلال فترة زمنية مدتها 9.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2400 سي سي، قادر على انتاج قوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 237 نيوتن/متر.

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي، يدف السيارة عبر منظومة الجر الكلي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع خزان للوقود بسعة 51 لتر.

أما عن القياسات الهيكلية للسيارة جيب كومباس موديل 2021 فتأتي بنسبة طول بلغت 4.394 متر، وبعرض يبلغ 1.874 متر، و 1.645 متر للارتفاع، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 770 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.636 متر، مدعومة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع.

وتضم السيارة جيب كومباس موديل 2021 واجهة امامية تحتوي على ماصبيح أمامية HID، وشبكة من 7 مقاطع للفتحات الهوائية، واضواء نهارية ومصابيح خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ونوافذ ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

أسعار السيارة جيب كومباس موديل 2021 في السوق السعودي

الفئة الأولى جيب كومباس 2021 2.4L Longitude 4x4 بسعر 97.839 ريال.

الفئة الثانية جيب كومباس 2021 2.4L Trailhawk 4x4 بسعر 108.189 ريال.

الفئة الثالثة جيب كومباس 2021 2.4L Limited 4x4 بسعر 136.939 ريال.