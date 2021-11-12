عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات جيب كومباس 2021 في السعودية ..صور    

اسعار ومواصفات جيب
اسعار ومواصفات جيب كومباس 2021 في السعودية

اكتسبت شركة جيب الأمريكية سمعة طيبة وسط محبي عالم السيارات، نسبة إلى تاريخها العريق واصداراتها المتنوعة، والتي تتميز بأنظمة الدفع المختلفة وعلى رأسها الرباعي، ومن بين الإصدارات الشهيرة التي يقدمها الصانع الأمريكي، هي النسخة جيب كومباس موديل 2021، والتي تطرح داخل السوق السعودي عبر 3 فئات من التجهيزات.

مواصفات السيارة جيب كومباس موديل 2021 

 

تتسارع السيارة جيب كومباس موديل 2021 من نقطة السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في السعاة خلال فترة زمنية مدتها 9.9 ثانية، حيث تستمد قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، بسعة 2400 سي سي، قادر على انتاج قوة 180 حصانا، وعزم اقصى للدوران 237 نيوتن/متر.

بينما تنتقل السرعة إلى العجلات بواسطة ناقل حركة اوتوماتيكي، يدف السيارة عبر منظومة الجر الكلي، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة، مع خزان للوقود بسعة 51 لتر.

أما عن القياسات الهيكلية للسيارة جيب كومباس موديل 2021 فتأتي بنسبة طول بلغت 4.394 متر، وبعرض يبلغ 1.874 متر، و 1.645 متر للارتفاع، مع سعة تخزين خلفية تقدر بـ 770 لتر، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.636 متر، مدعومة بجنوط رياضية ذات تصميم هندسي متعدد الأضلاع.

وتضم السيارة جيب كومباس موديل 2021 واجهة امامية تحتوي على ماصبيح أمامية HID، وشبكة من 7 مقاطع للفتحات الهوائية، واضواء نهارية ومصابيح خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT، ونوافذ ومرايات جانبية كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، واقطاب ثنائية على جانبي السقف.

أسعار السيارة جيب كومباس موديل 2021 في السوق السعودي 

 

الفئة الأولى جيب كومباس 2021 2.4L Longitude 4x4 بسعر 97.839 ريال.

الفئة الثانية جيب كومباس 2021 2.4L Trailhawk 4x4 بسعر 108.189 ريال.

الفئة الثالثة جيب كومباس 2021 2.4L Limited 4x4 بسعر 136.939 ريال.

جيب كومباس موديل 2021 جيب كومباس موديل 2021 أسعار السيارة جيب كومباس موديل 2021

ترشيحاتنا

300 ألف جنيه غرامة.. الرئيس السيسي يصدق على عقوبة تصوير جلسات محاكمة هذه الجرائم

وزير الصحة الألماني يحذر الشعب من ديسمبر مرير

رغم شكوى عدم توافرها.. وزير الزراعة يتحدي: لدينا فائض 60% من الأسمدة

عرض منتجات لـ11 سيدة بـ Yes Yoga Day برعاية القومي للمرأة

لو حدث تحرش في متافيرس هل سيكون إفتراضيا أم واقعيا.. أحمد فايق يكشف عن المخاطر

يطالب المجتمع الدولى بالدعم .. ماكرون : لا بد من إجراء الإنتخابات الليبية في موعدها..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر

عاجل | عودة طائرة مصر للطيران من الأجواء السعودية بعد إقلاعها

صلاح وشريف يقودان منتخب مصر في مباراة أنجولا

الطاقة الذكورية عالية عندي وبتعملي مشاكل.. أبرز تصريحات أحمد السقا في برنامج حبر سري

نشرة البرلمان | حظر تجول 6 أشهر بقانون الإرهاب.. وإجراءات مرتقبة للموظفين الأيام المقبلة

علا العجيزي: ما يحدث داخل سقارة بداية لاكتشافات قادمة| حوار

حظر تجول 6 أشهر.. تعديل قانون مكافحة الإرهاب وعقوبات رادعة للمخالفين

بعد إصداره بساعات.. رئيس جامعة الأزهر يتراجع عن تكليف عميد دراسات الإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاطف السكري أضحك الملايين وبكى وحيدا.. لماذا رفض يونس شلبي حضور المشاغبين حفل زفافه؟

أنا بابا يالا.. لماذا أطلق النقاد على الفنان خالد صالح لقب «آل باتشينو» العرب؟

حكاية 30 سنة حب بين شفيقة القبطية والطبيب البرنس.. وسر كراهية هند رستم لمفيد فوزي؟

تامر حسني يتألق في حفل أسطوري بموسم الرياض.. فيديو وصور

فيديو

حاجات ماقدرش أعديها.. تفاصيل جديدة يكشفها "السقا" عن أزمة مها أحمد

بيبي بوشهري.. البلوجر الكويتية الشهيرة تثير أزمة بظهور فاضح "فيديو جراف"

فيديو جراف.. تعطيل الدراسة مدة محددة.. أبرز إجراءات قانون مواجهة الأوبئة الجديد

فيديو جراف.. تعرف عليها في الفيس واغتصبها في البساتين.. قصة رانيا وحسن

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ