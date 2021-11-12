الأرخص في مصر .. مقارنة بين بي واي دي F3 و لادا جرانتا|صور

تنتمي كل من النسخة بي واي دي F3 و لادا جرانتا موديل 2021، إلى فئة السيدان، وتقدم تلك النسختين عبر باقة من التجهيزات، سواء كانت تتعلق بالمنظومة الفنية ونواقل الحركة، أو من خلال التقنيات الخاصة بكل فئة.

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الاداء الفني للسيارة بي واي دي F3 و لادا جرانتا موديل 2021

تحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة 108 حصانا، وعزم اقصى للدوران 145 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي الاداء.

وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 12.1 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بمتوسط 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

بينما دعمت السيارة لادا جرانتا موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي بقوة 87 حصانا، وعزم اقصى للدوران 140 نيوتن/متر، مع ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، بالاضافة إلى ناقل حركة اوتوماتيكي من 4 سرعات يعتمد على محرك بسعة 1600 سي سي، بقوة 98 حصانا، و 145 نيوتن/متر من عزم الدوران.

أما عن قدرات التسارع فيمكن لها الانطلاق من 0 لـ 100 كم خلال مدة زمنية تستغرق 11.4 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود بنسبة 6.8 لتر عندما تخوض مسافات تبلغ 100 كيلومتر.

قياسات وتصميم السيارة بي واي دي F3 و لادا جرانتا موديل 2021

جاءت السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 بقياسات هيكلية بلغت 4533 مم، وبعرض يقدر بـ 1705 مم، مع ارتفاع يبلغ 1490 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 360 لتر، بينما ترتكز على جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب وخلفية LED.

بينما تأتي النسخة لادا جرانتا موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4268 مم، وعرض يبلغ 1700 مم، و 1500 مم للارتفاع، مع مساحة 480 لتر للتخزين، بينما تحتوي السيارة على مصابيح امامية تعمل بتقنية LED، وترتكز على جنوط 14 بوصة

أسعار السيارة بي واي دي F3 و لادا جرانتا موديل 2021 في مصر

أسعار السيارة بي واي دي F3

الفئة الاولى مانيوال موديل 2021 بسعر 174 الف جنيه.

الفئة الاولى مانيوال موديل 2022 بسعر 205 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2022 بسعر 225 الف جنيه.

أسعار السيارة لادا جرانتا موديل 2021

الفئة الاولى مانيوال موديل 2021 بسعر 153 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2021 بسعر 176 الف جنيه.