أحمد حاتم: فيلم الملحد مهم وخطوة جديدة

حل الفنان أحمد حاتم، ضيفا، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.

وعلق أحمد حاتم على مشاركته فى فيلم الملحد، قائلا: فيلم مهم، وخطوة كبيرة مع إبراهيم عيسى وأحمد السبكى ومحمد العدل.

بينادوني: يا هرم



ولفت أحمد حاتم، أن الجماهير مازالت تناديه بـ:" الهرم" بعد فيلمه الهرم الرابع، معقبا:" هرجع بفيلم جديد".

وسبق أن كشف الفنان أحمد حاتم سبب ظهوره بشخصيته التي قدمها في فيلمه "الهرم الرابع"، في فيلم "موسى"، معلنًا عن مفاجأة كبيرة لجمهوره.

وقال حاتم إن هناك جزءا ثانيا وسيكون كبيرًا من "الهرم الرابع"، ولهذا كان من المهم أن يعيد تذكير الناس بالفيلم عبر "موسى"، مشددًا على أن "الهرم الرابع" مشروع والربط بين الفيلمين كان جيدًا و"لايق" وأحب تلك الفكرة.