نائبة بايدن: ملتزمون بالدبلوماسية لتعزيز استقرار ليبيا

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل الدبلوماسي؛ لتعزيز الاستقرار والديمقراطية والعدالة في ليبيا.

وذكرت هاريس، في تغريدة على تويتر- تعليقاً على مشاركتها بمؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا-: بحثت اليوم في مؤتمر باريس، العمل الذي نقوم به من أجل مساعدة الليبيين، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بالعمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والديمقراطية في ليبيا.

Today at the Paris Conference on Libya, I discussed how we are working to help Libyans. The United States is committed to working diplomatically to promote a more stable, democratic, and equitable Libya. pic.twitter.com/bXssIzjVqx — Vice President Kamala Harris (@VP) November 12, 2021

ودعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية، جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

وأكد البيان أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية؛ ستخضع للمساءلة، وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.

وأعلن البيان دعم الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.

وتابع البيان "نعلن احترامنا الكامل لسيادة ليبيا ونرفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، ونشيد بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا وبدور الأمم المتحدة لإضفاء الطابع العملي على مخرجات مؤتمري برلين".