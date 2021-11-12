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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائبة بايدن: ملتزمون بالدبلوماسية لتعزيز استقرار ليبيا

كامالا هاريس - نائبة
كامالا هاريس - نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل الدبلوماسي؛ لتعزيز الاستقرار والديمقراطية والعدالة في ليبيا.

 

وذكرت هاريس، في تغريدة على تويتر- تعليقاً على مشاركتها بمؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا-: بحثت اليوم في مؤتمر باريس، العمل الذي نقوم به من أجل مساعدة الليبيين، مؤكدة التزام الولايات المتحدة بالعمل الدبلوماسي لتعزيز الاستقرار والديمقراطية في ليبيا.

ودعا البيان الختامي لمؤتمر باريس حول ليبيا، الذي انعقد اليوم بالعاصمة الفرنسية، جميع الأطراف المعنية إلى تسهيل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل.

 

وأكد البيان أن "الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية؛ ستخضع للمساءلة، وقد تُدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة.

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وأعلن البيان دعم الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس لخطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.

 

وتابع البيان "نعلن احترامنا الكامل لسيادة ليبيا ونرفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية، ونشيد بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا وبدور الأمم المتحدة لإضفاء الطابع العملي على مخرجات مؤتمري برلين".

ليبيا كامالا هاريس نائبة بايدن مؤتمر باريس الولايات المتحدة

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