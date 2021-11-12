موجز الاقتصاد| مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. رحلة صعود العملة المصرية القديمة من السحتوت إلى الجنيه

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأحداث والأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية كالتالي:

ينشر صدى البلد، موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهرنوفمبر الجاري، لمدة 5 أيام.

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 12-11-2021، حيث زاد سعر جرام الذهب اليوم جنيهان في محلات الصاغة بدون مصنعية.

يستعرض صدى البلد رحلة صعود العملة المصرية القديمة بداية من السحتوت، أقل العملات المصرية قيمة قديما، حتى وصلت العملة إلى الجنيه، وهو آخر العملات المصرية الحديث ويتضمن فئات عديدة بداية من جنيه واحد وحتى فئة الـ 200 جنيه.

قال محمد عطا مدير التداول بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت هبوطا متواصلا خلال تعاملات الأسبوع الماضي باستثناء جلسة الخميس نهاية الأسبوع، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي egx30 خلال تعاملات الأسبوع ليصل إلى ١١٤٠٠ نقطة بينما أغلق في نهاية الأسبوع بالقرب من نقطة المقاومة ١١٦٠٠ مستقرا بنهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى ١١٥٧٣ نقطة.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق مال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق عند مستوى 11573 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع ماضي وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار حيث انخفضت خلاله أحجام التداول لأقل مستوى في أسبوع خلال العام الحالي.. ويرجع ذلك إلى اللغط الذي أثير بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والانخفاضات القوية للمؤشر السبعيني خلال الفترة السابقة نتيجة لبعض القرارات التي أثرت سلبا خلال هذه الفترة.

قال أشرف مختار، رئيس جمعية تمويل متناهي الصغر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة حياة كريمة بالفيوم، إن جمعيته بدأت نشاطها منذ عام 2006 ثم بدأ التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في عام 2014 من خلال مشروع محو الأمية وبعد نجاح الجمعية في تنفيذ المشروع أسند الجهاز إلى الجمعية مشروع تشغيل الشباب في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم.

حذرت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عملاءها المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي المنزلي، بشأن تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر والذي تم فتح باب التسجيل فيه الإثنين 1 نوفمبر، وأن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي من خلال التطبيق الجديد “بتروميتر” والذي يقدم أيضا خدمات دفع الفواتير والتواصل المباشر مع الشركة.

التقت عدسة موقع صدى البلد الإخباري عبير سالم التي كرمها الرئيس السيسي خلال فوزها بالجائزة الأولى في الحرف بمبادرة «حياة كريمة».