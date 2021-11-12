موجز الاقتصاد| مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. رحلة صعود العملة المصرية القديمة من السحتوت إلى الجنيه

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأحداث والأخبار الاقتصادية على مدار الساعات الماضية كالتالي:
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر
ينشر صدى البلد، موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة من الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة عن شهرنوفمبر الجاري، لمدة 5 أيام.
أسعار الذهب تواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 810 جنيهات
واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 12-11-2021، حيث زاد سعر جرام الذهب اليوم جنيهان في محلات الصاغة بدون مصنعية.
من السحتوت إلى الجنيه.. رحلة صعود العملة المصرية القديمة| نوستالجيا
يستعرض صدى البلد رحلة صعود العملة المصرية القديمة بداية من السحتوت، أقل العملات المصرية قيمة قديما، حتى وصلت العملة إلى الجنيه، وهو آخر العملات المصرية الحديث ويتضمن فئات عديدة بداية من جنيه واحد وحتى فئة الـ 200 جنيه.
خبير: قرار تحفيز البورصة المصرية إيجابية وتنتظر المزيد لجذب السيولة
قال محمد عطا مدير التداول بإحدى شركات تداول الأوراق المالية إن مؤشرات البورصة المصرية شهدت هبوطا متواصلا خلال تعاملات الأسبوع الماضي باستثناء جلسة الخميس نهاية الأسبوع، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي egx30 خلال تعاملات الأسبوع ليصل إلى ١١٤٠٠ نقطة بينما أغلق في نهاية الأسبوع بالقرب من نقطة المقاومة ١١٦٠٠ مستقرا بنهاية تعاملات الأسبوع عند مستوى ١١٥٧٣ نقطة.
خبير: انتهاء الفزع بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية يدفع البورصة نحو الاستقرار
قال سعيد الفقي، خبير أسواق مال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أغلق عند مستوى 11573 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع ماضي وسط حالة من التوتر وعدم الاستقرار حيث انخفضت خلاله أحجام التداول لأقل مستوى في أسبوع خلال العام الحالي.. ويرجع ذلك إلى اللغط الذي أثير بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية والانخفاضات القوية للمؤشر السبعيني خلال الفترة السابقة نتيجة لبعض القرارات التي أثرت سلبا خلال هذه الفترة.
تنمية المشروعات يمول الأسر الأكثر احتياجا بمبادرة حياة كريمة في الفيوم.. شاهد
قال أشرف مختار، رئيس جمعية تمويل متناهي الصغر بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في إطار مبادرة حياة كريمة بالفيوم، إن جمعيته بدأت نشاطها منذ عام 2006 ثم بدأ التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في عام 2014 من خلال مشروع محو الأمية وبعد نجاح الجمعية في تنفيذ المشروع أسند الجهاز إلى الجمعية مشروع تشغيل الشباب في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم.
الاثنين المقبل آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز .. 12 طريقة تعرف عليها
حذرت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عملاءها المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي المنزلي، بشأن تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر نوفمبر والذي تم فتح باب التسجيل فيه الإثنين 1 نوفمبر، وأن تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي من خلال التطبيق الجديد “بتروميتر” والذي يقدم أيضا خدمات دفع الفواتير والتواصل المباشر مع الشركة.
كرمها الرئيس السيسي..عبير سالم تعمل مع أسرتها في المشغولات اليدوية بالفيوم .. فيديو
التقت عدسة موقع صدى البلد الإخباري عبير سالم التي كرمها الرئيس السيسي خلال فوزها بالجائزة الأولى في الحرف بمبادرة «حياة كريمة».