أحمد حاتم: احلم بالانطلاق نحو العالمية في عالم الفن

حل الفنان أحمد حاتم ضيف، خلال حلقة الليلة من برنامج "سبوت لايت"، المذاع عبر قناة " صدى البلد "، تقديم الإعلامية شيرين سليمان.



قال الفنان أحمد حاتم، إن الحب دائما ما يحارب الوقت وهو يناقشه فيلم عروستي الذي يشارك في بطولته، معقبا:"الجمهور بعدما خرج من فيلم عروستي يرغبون في الحب والارتباط".

وأكد حاتم إنه لديه طموح للانطلاق نحو العالمية في عالم الفن وأن يقدم عمل سينمائي عربي ينطلق نحو العالمية.

الهرم الرابع

وسبق أن كشف الفنان أحمد حاتم سبب ظهوره بشخصيته التي قدمها في فيلمه " الهرم الرابع "، في فيلم "موسى"، معلنًا عن مفاجأة كبيرة لجمهوره.

وقال حاتم إن هناك جزءا ثانيا وسيكون كبيرًا من "الهرم الرابع"، ولهذا كان من المهم أن يعيد تذكير الناس بالفيلم عبر "موسى"، مشددًا على أن "الهرم الرابع" مشروع والربط بين الفيلمين كان جيدًا و"لايق" وأحب تلك الفكرة.