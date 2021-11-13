هدفنا بناء منتخب قوي.. ملخص تصريحات كيروش بعد مباراة مصر وأنجولا

"لم ننظر إلى نتائج الآخرين، هدفنا هو بناء منتخب قوي لكأس العالم" بهذه الكلمات بدأ مدرب المنتخب الوطني كارلوس كيروش حديثه خلال المؤتمر الصحفي بعد نهاية مباراة فريقه ضد نظيره الأنجولي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتأهل المنتخب المصري للمباراة الفاصلة بعد تصدره لمجموعته برصيد 11 نقطة ويتبقى له مباراة أخرى في نهاية التصفيات ضد المنتخب الجابوني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب.

وفي المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة تحدث كيروش قائلًا "كنا نريد الفوز بهذه المباراة أو الحصول على نقطة من أجل التأهل، كان لدينا مشكلة في هذه المباراة حيث دخلنا اللقاء متأخرًا بسبب الرطوبة وحرارة الجو، فقد استقبلنا هدفين في بداية المباراة، ثم بدأنا نلعب بشكل أفضل بعد الهدف الثاني لأنجولا ونجحنا في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول وأصبحنا أفضل حتى نهاية اللقاء".

وواصل كيروش حديثه "كنت موجودًا من قبل في إفريقيا وأعلم مدى جودة اللاعبين الأفارقة، تستحق الكرة الإفريقية أن يكون لديها إمكانيات أفضل من ذلك".

تفاصيل المباراة..



مارس منتخب أنجولا الضغط على مصر في الدقائق الأولى من المباراة، ووصل إلى منطقة جزاء الشناوي أكثر من مرة ولكن لم يهدد مرمى الفراعنة.

واستحوذ منتخب مصر على الكرة في الدقيقة 5 من عمر المباراة وحاول تنظيم هجمة يهدد بها مرمى أنجولا، أو يخطف هدف أول، ولكن أغلق منتخب أنجولا خطوط دفاعاته بإحكام.

وخرج ماتيوس جاليانو كوستا قائد منتخب أنجولا في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بعد أن شارك في مباراته الأخيرة الدولية أمام منتخبنا الوطني.

وتألق الشناوي حارس مرمى منتخب مصر في الدقيقة 17 من عمر المباراة ومنع دخول قذيفة قوية مرماه وحرم أنجولا من تسجيل هدف التقدم.

وأحدث مصطفى محمد لاعب منتخب مصر خطأ أمام منطقة جزاء الشناوي في الدقيقة 21، بعد تدخله بقوة على أحد لاعبي المنتخب الأنجولي، ومرت بسلام على مرمى الشناوي.

وشكل منتخب مصر الهجمة الأولى على مرمى أنجولا عن طريق محمد شريف في الدقيقة 23 من عمر المباراة الذي سدد كرة رائعة من فوق الحارس ولكنها علت المرمى وكان مصيرها خارج الملعب.

وفي دربكة دفاعية؛ ارتدت الكرة من دفاعات منتخب مصر إلى هيلتر كوشتا لاعب أنجولا، وأسكنها الشباك من تسديدة قوية على يمين الشناوي، وأعلن عن الهدف الأول لمنتخب أنجولا.

وتدخل أكرم توفيق لاعب منتخب مصر على لاعب أنجولا، وأسقطه داخل منطقة الجزاء، وتصدى ايمبالا انزولا للكرة وسدد الكرة في مرمى الشناوي لتصبح النتيجة 2-0 للغزلان السوداء، إلي أن تمكن المنتخب المصري من تقليص الفارق بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع وذلك بتسديدة بأقدام محمد النني.



أجرى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تبديلان في بداية شوط المباراة الثاني بخروج مصطفى محمد ونزول مروان حمدي، وخروج عبد الله السعيد ونزول حمدي فتحي.

اعتدى لاعب منتخب أنجولا على كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، خلال المباراة التي تقام على ملعب استاد 11 نوفمبر، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.