احترس من أسباب الرعب الليلي عند الأطفال.. أليك العلاج

في حوالي 2٪ من الأطفال ، يُعتقد أن الذعر الليلي يحدث بسبب الوراثة الجينية ، مما يعني أن الطفل الذي لديه تاريخ عائلي من الذعر الليلي يكون أكثر عرضة للإصابة بالذعر الليلي. ومع ذلك ، لم يتم إثبات هذه العلاقة علميًا .

أسباب الرعب الليلي عند الأطفال



إلى جانب ذلك ، لا توجد أسباب معروفة للرعب الليلي عند الأطفال. ومع ذلك ، قد تحدث بسبب عوامل الخطر مثل

الضغط النفسي الناتج عن عوامل مثل قلق الانفصال

اضطرابات النوم ، مثل الربو الليلي وانقطاع النفس الانسدادي النومي

الإرهاق

حمى

الحرمان من النوم

اضطراب جدول النوم

إصابة بالرأس

أدوية معينة

يعاني حوالي خمسة بالمائة من الأطفال في سن ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة الابتدائية من الذعر الليلي. ووفقًا لمستشفى الأطفال الملكي ، فإن الذعر الليلي "لا يرتبط عادةً بمشكلات عاطفية أو نفسية خطيرة. ليس هناك ارتباط بالصرع ". تحدث عند الأطفال الأصحاء وهي تقنيًا جزء من التطور الطبيعي.



تشخيص الرعب الليلي عند الأطفال



لا توجد اختبارات محددة لتشخيص نوبات الرعب الليلي. عادة ، يتحدث الطبيب مع الطفل والوالدين / مقدمي الرعاية ويجمع تفاصيل حول نمط نوم الطفل والتاريخ الطبي. سوف يستفسرون أيضًا عما إذا كان الطفل يتعرض لأي ضغوط في المنزل أو المدرسة.

قد يطلبون منك الاحتفاظ بسجل للنوم وملاحظة

أين ينام طفلك.

عندما يذهب الطفل للنوم وكم من الوقت يستغرقه للنوم.

في أي وقت يستيقظ الطفل.

عندما يحدث الذعر الليلي.

كيف يتصرف الطفل أثناء النوبة.

كم ينام الطفل بعد النوبة.

كم مرة يستيقظ الطفل في الليل.

كم عدد القيلولة التي يأخذونها ، وكم مدتها.

بناءً على فهمهم للحالة ، يقوم الطبيب بإجراء التشخيص. في بعض الحالات ، قد يحولونك إلى أخصائي النوم. قد يقوم الأخصائي بدراسة النوم للتأكد مما إذا كان الطفل يعاني من الذعر الليلي وليس الكوابيس أو النوبات بسبب مشكلة صحية أساسية ، مثل انقطاع النفس النومي.

إدارة الأهوال الليلية

إذا تم تحديده ، فإن علاج السبب الأساسي ، مثل انقطاع النفس النومي ، يمكن أن يساعد في علاج الذعر الليلي. ومع ذلك ، إذا لم يكن هناك سبب معروف ، فإن العلاج يهدف إلى تهدئة الطفل ، وإعادته إلى النوم ، والحفاظ على سلامته أثناء النوبة. في بعض الحالات النادرة ، قد يستخدم الأطباء الأدوية لعلاج الذعر الليلي عند الأطفال.



فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لمساعدة طفلك أثناء نوبة الرعب الليلي.

بمجرد وصولك إلى غرفة طفلك ، قم بتشغيل الأضواء لتقليل الارتباك الذي قد يحدث بسبب الظلال.

لا تحملي طفلك بشدة أثناء النوبة. بدلاً من ذلك ، امسك يده أو ذراعه برفق.

لا يستجيب الأطفال أثناء الرعب الليلي. لذا لا تحاول إيقاظهم. بدلًا من ذلك ، ساعدهم على العودة إلى النوم بهدوء قدر الإمكان.

حتى عندما لا يستجيب طفلك ، تحدث إليه بهدوء وقل أشياء مهدئة مثل ، "كل شيء على ما يرام ؛ لايوجد ماتقلق عليه او منه." "كل شئ على ما يرام؛ أنت في المنزل في سريرك ". "أمي وأبي هنا ؛ أنت تبلي بلاءً حسنًا ".

لا تهتز أو تصرخ في وجه طفلك على افتراض أن ذلك سيوقف نوبة الرعب الليلي وسيستيقظ الطفل. بدلاً من ذلك ، قد يؤدي هز طفلك أو الصراخ إليه إلى إثارة الطفل وإطالة أمد النوبة. تذكر أنه لا توجد طريقة لتقصير الحلقة.

قد يسير بعض الأطفال أثناء نومهم أو يجرون أثناء نوبة الذعر الليلي. قد يتسبب ذلك في سقوط الطفل على السلم أو كسر نافذة. لذلك ، للحفاظ على سلامة طفلك ، اتبعه وأعده برفق إلى السرير. أيضًا ، قم بتأمين النوافذ والأبواب الخاصة بهم وإزالة جميع العناصر من الغرفة التي قد تسبب إصابة.

قد تكون مراقبة الطفل ليلاً متعبة بالنسبة لك ، خاصة إذا كنت بحاجة إلى العمل في اليوم التالي. في مثل هذه الحالات ، يمكنك التفكير في جليسة أطفال. إذا اخترت أحدها ، فتذكر أن تشرح ماهية الذعر الليلي وما يجب عليهم فعله للحفاظ على سلامة الطفل.



ملحوظة: يتغلب معظم الأطفال الذين يعانون من أقل من نوبتين شهريًا على نوبات الرعب الليلي مع نموهم ونضوج نظامهم العصبي.

المضاعفات المحتملة للذعر الليلي عند الأطفال



تساعد الرعاية الطبية العاجلة والدعم غير المتردد من العائلات معظم الأطفال في التغلب على نوبات الذعر الليلي. ومع ذلك ، إذا زاد تواتر الرعب الليلي وتفاقمت أعراضه ، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث مضاعفات ، مثل

النوم غير السليم

الهياج الشديد والتهيج

النعاس المفرط أثناء النهار ، مما يؤثر على أداء الطفل اليومي

إصابة النفس والآخرين بسبب السير أثناء النوم أو الجري أثناء النوبة



هل يمكن منع الأهوال الليلية؟



نظرًا لعدم وجود أسباب معروفة لنوبات الذعر الليلي ، فلن يكون منعها في جميع الحالات ممكنًا. ومع ذلك ، يمكنك تجربة بعض النصائح للعمل على عوامل الخطر التي تساهم في نوبة الرعب الليلي.

الحرمان من النوم هو السبب الأكثر شيوعًا لنوبات الذعر الليلي. لذا ، تأكد من أن طفلك ينام جيدًا. قيلولة بعد الظهر هي أداة جيدة لمساعدة الأطفال ، وخاصة في مرحلة ما قبل المدرسة ، على الراحة بشكل كافٍ. ومع ذلك ، إذا رفض الطفل أخذ قيلولة ، فاطلب منه الحصول على "وقت هادئ" لمدة ساعة في غرفته.

تحسين نظافة نوم الطفل. يمكنك ضبط قاعدة المنزل "للنوم مبكرًا" وإرشاد الطفل إلى تجنب السهر في وقت متأخر من الليل. ضع روتينًا مريحًا حيث تحمم الطفل وتقرأ له القصص قبل النوم. سيؤدي القيام بذلك إلى توفير بيئة مريحة ومساعدتهم على النوم بشكل جيد. قم بإزالة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو من غرفة نوم الطفل لتقليل مصادر التشتيت أثناء الليل.

الإجهاد هو سبب رئيسي آخر يمكن أن يسبب الذعر الليلي. لذلك ، حاول أن تجعل طفلك سعيدًا ومسترخيًا. اقضِ بعض الوقت معهم يوميًا وتحدث معهم. حاول معرفة ما إذا كان هناك شيء يزعجهم أو يسبب لهم التوتر. إذا لم ينفتح الطفل عليك ، فاطلب المساعدة المتخصصة.

يمكن أن تؤدي غرف النوم الساخنة إلى نوبة رعب ليلي. لذلك ، تأكد من أن غرفة نوم طفلك بها درجة حرارة مناسبة للغرفة مع تهوية مناسبة. تأكد أيضًا من أنهم يرتدون ملابس نوم مريحة ومناسبة للطقس قبل الذهاب إلى الفراش.

يمكن أن يتسبب التسنين عند الأطفال الصغار في الإصابة بالالتهابات والحمى ، مما قد يؤدي إلى نوبات الذعر الليلي. لذلك ، استشر طبيب الأطفال وأعط طفلك أدوية خافضة للحرارة ومضادة للالتهابات لضمان نوم مريح.

قد تؤدي المثانة الممتلئة إلى الذعر الليلي. لذا ، دربي طفلك على التعود على الذهاب إلى المرحاض قبل النوم.

إذا كان طفلك يعاني من الذعر الليلي المتكرر ، فجرب "أسلوب الاستيقاظ المعزز". في هذه التقنية ، تحتاج إلى ملاحظة متى يصاب طفلك بالرعب الليلي لعدة ليال. بمجرد معرفة ذلك ، أيقظ الطفل قبل 15 دقيقة من وقت الذعر الليلي المتوقع وأبقه مستيقظًا تمامًا ونهض من الفراش لمدة خمس دقائق.

إذا استمر الذعر الليلي ، على الرغم من جهودك ، فاستشر طبيب الأطفال للبحث عن حل. تصبح استشارة طب الأطفال ضرورية في الحالات التي يكون فيها الطفل

نوبتان أو أكثر من نوبات الإرهاب الليلي في الأسبوع.

حلقة الرعب الليلي بعد إصابة في الرأس.

الذعر الليلي المصحوب بالحديث أثناء النوم أو السير أثناء النوم.

صعوبة في الأداء اليومي.

الذعر الليلي حتى أثناء المراهقة والبلوغ.

الرعب الليلي هو اضطراب في النوم غالبًا ما يكون حميدًا ولا يؤثر على صحة الطفل على المدى الطويل. ومع ذلك ، إذا أصبحت نوبات الذعر الليلي متكررة ، أو تسببت في مشاكل ، مثل الحرمان من النوم ، أو تؤثر على صحة الطفل بأي شكل من الأشكال ، فاستشر طبيبك. بدعم الوالدين والتوجيه الطبي المناسب ، يتغلب معظم الأطفال على الذعر الليلي عندما يصبحون مراهقين.

مصدر المعلومات موقع كيدز.