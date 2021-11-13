وزير الزراعة : الرئيس السيسي يهتم بمشروعات الثروة الحيوانية والغذاء الآمن .. مصر تنتج أكثر من 2.2 مليون طن أسماك .. ومشروع البتلو ساعدنا على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي:

قطاع الزراعة و الإنتاج الحيواني شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية

مصر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي

مصر الثالثة عالميا في إنتاج سمك البلطي .. لدينا فائض 60% من الأسمدة

ميزانية مشروع البتلو كانت 100 مليون جنيه.. وارتفعت لـ 6.1 مليار جنيه

هناك 37 ألف مستفيد من مشروع البتلو حتى الآن

حل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضيفاً على برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، وتحدث خلالها عن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروعات الثروة الحيوانية، وأهمية مشروع البتلو الذي مكن مصر من زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي خلال الفترة الأخيرة.

وفي بداية الحوار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة و الإنتاج الحيواني شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف القصير خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس السيسي اهتم بمشروعات الثروة الحيوانية، سواء المرتبطة بالتثمين أو التربية.

وتابع: تم إنشاء العديد من المشروعات أهمها المشروع القومي للبتلو الذي بدأ عام 2012، ولم يتم استخدامه إلا عام 2016.

ميزانية مشروع البتلو

وكشف السيد القصير، أن ميزانية مشروع البتلو كانت 100 مليون جنيه، ووصلت حاليا إلى 6.1 مليارات جنيه، وهناك 37 ألف مستفيد من المشروع حتى الآن، كما يصل إجمالي الرؤوس إلى أكثر من 410 ألف رأس، مشيرا إلى أن ذلك المشروع مكن مصر من زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي.

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن نسبة الاكتفاء الذاتي في اللحوم بسنة 2019 كانت 50% أما الآن وصلت إلى 62%.

وأوضح: أن مشروعات الثروة الحيوانية مثل التحسين الوراثي لاستخدام سلالات ذات معدلات عالية في تحول اللحوم وإنتاج الألبان، مردفا أن ذلك يتماشى مع حياة كريمة لرفع المستوى المعيشي للفلاحين من خلال زيادة الاستفادة من الماشية.

كما تحدث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المشروعات القومية للإنتاج السمكي، والتى تم افتتاحها خلال المرحلة الماضية حققت الاكتفاء الذاتي.

وأضاف القصير، أن مصر تعتبر الأولى إفريقيا والسادسة عالميا في الاستزراع السمكي والثالثة عالميا في إنتاج سمك البلطي.

الاستزراع السمكي

وأردف القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تنتج أكثر من 2.2 مليون طن أسماك وتلجأ إلى تصدير الثروة السمكية.

وأضاف: “جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنمية البحيرات والثروة السمكية الذي صدر مؤخرا، والذي يهدف إلى الرقابة على الصيادين ومراكب الصيد، ونوعية الأسماك، فضلا عن القضاء على الصيد الجائر”.

وتابع السيد القصير، أن الدولة تبذل جهودا مكثفة في توفير الغذاء الآمن من مختلف الأنواع، موضحا أنه في ظل جائحة كورونا كانت معظم الدول المتقدمة لا تستطيع توفير الغذاء لمواطنيها رغم ما تملك من قدرات مالية.

كما كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبب أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة التى يعانى منها الفلاح المصرى.

وأوضح القصير، أن إنتاج الأسمدة فى مصر لا يوجد به عجز بل أن الفائض من استخدام الأسمدة يساوى 60% من الانتاج حيث أن مصر تنتج حوالي 7 ملايين طن من الأسمدة.

قرارات وزارية

ولفت وزير الزراعة إلى أنه كان هناك قرارات وزارية تلزم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد 55% من حصتها للجهات المسوقة من خلال وزارة الزراعة وتستخدم كدعم لأصحاب الحيازات الصغيرة في إطار دعم الدولة للفلاح.

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الأمور كانت تسير على ما يرام خلال السنوات الماضية لكن نتيجة توقف بعض الشركات المنتجة مثل شركة الدلتا وعدم التزام شركات أخرى ودخول مشكلة الارتفاع العالمي في أسعار الغاز الذي يستخدم في إنتاج الأسمدة، ارتفعت أسعار السماد.

وأردف السيد القصير أن زيادة الطلب العالمي على الأسمدة بسبب اهتمام بعض الدول بهذه الصناعة أدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير عادي، وخلق شهوة لدى الشركات للتصدير.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: أن الدولة تأخذ السماد من تلك الشركات بالسعر المدعم الذي يبلغ 3300 جنيها للطن شامل النقل لكن ذلك السعر أصبح لا يتناسب من وجهة نظر الشركات مع الأسعار العالمية.