جامعة المنصورة الأهلية: الأنشطة تصقل من شخصية الطلاب وتزودهم بالمهارات والقدرات

حياة الطلاب لا ينبغي أن تكون محددة فقط في الدراسة أو في استذكار الدروس، سواء في المدرسة أو في الجامعة، إلا أن حديثنا هنا بالأساس هو لطلاب وطالبات الجامعات، فالأنشطة الطلابية أيًا كان نوعها خلال رحلتك الدراسية بالجامعة من أهم الأشياء التي عليك الإشتراك بها أو تجربتها، لأن العمل التطوعي بلا شك يفيد من يقوم به، خاصةً أنك لست مضطر للقيام به ولكنكِ إذا التزمت به فهذا يعني بكل تأكيد أنك تستفيد من النشاط الذي تقوم به.

أكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن الجامعة تسعى لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة، واهتمت بالأنشطة الطلابية التي تساعد في صقل شخصيتهم وتحملهم المسئولية، حيث تنوعت لتشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والرحلات العلمية والتكنولوجية والجوالة وأنشطة الأسر.

دور الأنشطة الطلابية للطلاب

وأشار الدكتور معوض الخولي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن الأنشطة الطلابية تعمل على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ومن أهم السبل لاندماج الطلاب مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن، فضلا عن المساهمة في الترفيه عن الطلاب فى فترة الدراسة و المساعدة على اكتساب العديد من المهارات.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، أن الانشطة الطلابية تعد الميدان الرحب الذي يمارس فيه الطلاب هواياتهم ، وهو مجموعة من البرامج الإيجابية التي تتفاعل نحو أهداف محددة بغية تحقيقها لتنمي شخصية الطالب وتشغل أوقات فراغه، فالطالب هو محورها وهدفها، فتحقيق الإيجابية في حياته أمر هام ومقصود إلى جانب دراسته الأكاديمية.

وأشار “الخولي”، إلي أهمية دور الأنشطة الطلابية للطلاب وضرورة المشاركة بها مع بداية العام الدراسي الجامعي 2022/2021، وأن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط، وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.

وأعلن رئيس جامعة المنصورة الأهلية الجديدة، عن تقسيم الأنشطة الطلابية إلى أكثر من نشاط فى أكثر من مجال، تحت رعاية إدارة شباب الجامعة ومنها:

1- اللجنة الثقافية:

وتهدف اللجنة الثقافية إلى تنظيم أوجه النشاط الثقافي ,الذي يؤدي إلى تعريف الطالب بخصائص مجتمعة واحتياجاته, للعمل على تنمية الطاقات الأدبية والثقافية للطلاب.

ويسعى النشاط الثقافي دائما ًإلى:

1- تنمية المواهب والقدرات الأدبية والفكرية والدينية لدى الطلاب.

2- خلق المواطن القادر على تحمل المسئولية من خلال معرفته بمجتمعه.

3- تعريف الشباب بمشكلات مجتمعه من خلال المسابقات والندوات الثقافية.

4- نشر الوعي الديني السليم بين الأعضاء من خلال الندوات والمسابقات الدينية.

5- تنمية حب الولاء والإخلاص للبلاد عن طريق تعميق الديمقراطية في اتخاذ القرار.

2- اللجنة الاجتماعية والرحلات:

تهدف إلى العمل على تنمية الروابط الاجتماعية بين الطلاب وبين أعضاء هيئة التدريس وبث روح التعاون بشتى الوسائل الممكنة.

عن طريق تنظيم الرحلات والمعسكرات الاجتماعية والثقافية والترويحية التي تساعد على تنمية هوايات الطلاب، وتهدف أيضاً إلى:

1- مساعدة الأعضاء على تحمل مسئوليتهم تجاه مجتمعهم.

2- مساعدة الأعضاء على تنمية المهارات الفردية.

3- القيام بعمل رحلات ترفيهية بمختلف أنحاء الجمهورية.

4- تناول الظواهر الاجتماعية السلبية والبحث فيها وتقديم طرق علاجها.

3- النشاط الفني والأدبي:

يهدف إلى تنمية الهوايات وإبراز مواهب الطلاب الفنية، من غناء فردي وجماعي، وعزف فردي وجماعي، وتمثيل مسرحي وفنون تشكيلية، وتدعم اغلب الجامعات وعلى رأسهم جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان هذا النشاط من خلال ميزانية خاصة به.

4- نشاط الجوالة والخدمة العامة:

تشجع الجامعة الطلاب فرادى أو جماعات على التقدم بخطة للنشاط اليدوي من خلال إدارة رعاية الطلاب، ويهدف هذا النشاط إلى غرس مبادئ إنكار الذات والاعتماد على النفس وبذل الجهد والعطاء والابتكار، حيث يعتمد على الصناعات والحرف اليدوية.

5- الأنشطة الرياضية:

توفير الجامعة صالات ألعاب رياضية مجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية والملاعب الرياضية الخضراء المهيأة لممارسة الرياضات المختلفة.

وتنفذ الجامعة هذا النشاط عن طريق تنظيم مسابقات فى كرة القدم وجميع الرياضات والألعاب الأخرى لكافة كليات الجامعة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لنشر روح التعاون بينهم.