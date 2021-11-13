ملك الأردن يقلد ولي العهد رتبة جديدة في القوات المسلحة

قلّد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأمير الحسين ولي العهد، رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية.

وقام الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، بتقليد الأمير الحسين الرتبة العسكرية الجديدة، التي تلت رتبته الحالية.

وتخرج ولي العهد الأردني في الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في 2017، وحصل على العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية، في مجال العمليات الخاصة والقفز المظلي، والقوّات البحريّة، والطيران العمودي.

ويخدم الأمير الحسين، منذ نحو 9 شهور، في كتيبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الآلية/1 الملكية (أم الجيش)، التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى، قائد فصيل مشاة آلي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.