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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

بتكلفة مليار جنيه.. تنفيذ 442 مشروعا استثماريا بوادي النطرون وحوش عيسى

المنطقة الصناعية
المنطقة الصناعية في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن دعم المناطق  الصناعية والنهوض بها وتنميتها يعد أحد أهم المشروعات القومية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما ً كبيراً لدورها في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل والنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع إستراتيجية مصر 2030 .

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بتكلفة مليار جنيه... تنفيذ  442 مشروع استثماري بمركز وادي النطرون

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين وعدتينا بنطاق مركز وادي النطرون وحوش عيسى يمثلان قاطرة التنمية علي أرض المحافظة بلغت تكلفة الترفيق بهما مليار و ٣٧٢ مليون جنيه.

 

أوضح محافظ البحيرة أن تم خلال ٣ أعوام فقط تنفيذ  ٤٤٢ مشروع عبارة عن ٣٣٢ مشروع بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون المقامة على مساحة ٤٩٨.٣ فدان من إجمالي ٨٩٠ قطعة منها ٤٧٣ قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق ٨٤٠ مليون جنيه، كما تم تنفيذ ٧٢ مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى والمقامة على مساحة  ٣٤٦ فدان بإجمالي ٤٩٥ قطعة منهم ١٣٠ قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق ٥٣٢ مليون جنيه.

البحيرة محافظ البحيرة المنطقة الصناعية وادي النطرون حوش عيسى محافظة البحيرة

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