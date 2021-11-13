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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد إصابة 503 أشخاص ..ننشر بروتوكول الصحة لعلاج لدغ العقرب والثعبان

العقرب
العقرب

حصل موقع « صدي البلد الإخباري » علي بروتوكول  وزارة الصحة والسكان ، الخاص بالتعامل مع لدغات الثعبان والعقرب . 

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محافظ أسوان: إصابة 503 مواطنين بلدغات العقارب والثعابين ولا توجد وفيات

ووفقاً للبرتوكول الذي حصلنا  علي صورة ضوئية منه ، أكدت وزارة الصحة والسكان  أن هناك 7 حالات يتم فيه إعطاء المصل وتتمثل في التالي :

كميات المصل التي يتم إعطائها للمصابين بـ لدغات الثعابين والعقارب

 وحددت وزارة الصحة والسكان من خلال الجدول التالي ، كميات المصل التي يتم إعطائها للأشخاص 

 

   الإسعافات الأولية للأشخاص المصابين بـ لدغات الثعابين والعقارب

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان وفقاً للبرتوكول العلاجي   كيفية التعامل مع حالات اللدغ من خلال  الإسعافات الأولية  المتمثلة في التالي 

وحددت وزارة والصحة والسكان  الحالات المصابة وفقاً لدرجة الخطورة نتيجة لدغات العقرب والثعبان كما هو موضح في المرفق التالي 

 

 

 

البرتوكول العلاجي للتعامل مع حالات لدغ الثعبان 

   وأوضحت وزارة الصحة والسكان ،  البرتوكول العلاجي للتعامل مع حالات لدغ الثعبان 

 

 دفعت وزارة الصحة والسكان ، بسيارة محملة  بالأمصال الخاصة بلدغات العقارب والثعابين ، إلى  بعض محافظات الصعيد وهم : “أسوان - الأقصر - البحر الأحمر - قنا ”،  من أجل مواجهة موجة الطقس السيء وتعزيز المخزون الموجود في تلك المحافظات  . 

 

وأكدت وزارة الصحة والسكان ، أنه تم التأكد من توافر مخزون أمصال  العقارب والثعابين ، بمحافظات الصعيد ، مع التشديد على  اتباع الخطوات الوقائية والترصد المتعارف عليها في مثل تلك الأحوال .

 

كيف تحمي نفسك من لدغات الثعابين و العقارب

 

- ارتدِ أحذية طويلة وسراويل طويلة عند الخروج من المنزل 

لا تمشي أبدًا حافي القدمين أو ترتدي الصنادل عند المشي في مناطق لا يمكنك فيها رؤية مكان وضع قدميك بوضوح، يوفر ارتداء أحذية المشي لمسافات طويلة والسراويل الطويلة طبقة إضافية من الحماية من المواجهات غير المتوقعة من العقارب و الثعابين.

 

- ابق على الممرات عند التنزه بعيدًا عن الأشجار والأعشاب الطويلة

يمكن للثعابين أن تستريح في أي مكان تقريبًا مخفيًا عن الأنظار وتمكنها من الاختباء من الحيوانات المفترسة وتجنب درجات الحرارة القصوى والبحث عن الفريسة،  نظرًا لأن الممرات تميل إلى أن تحتوي على أماكن اختباء أقل للثعابين ، فإنها توفر لك مستوى من الحماية.

 

- لا تلمس أفعى أو تزعجها ، حتى لو بدت ميتة

تستخدم الثعابين موقعها الخفي لضرب وقتل فريستها على حين غرة،  لا تخطئ في أن سكونهم الظاهر هو فرصة آمنة للتحقيق، حتى الثعابين المقتولة حديثًا قد تظل قادرة على العض.

 

ابحث دائمًا عن الثعابين المخفية قبل التقاط الصخور أو العصي أو الحطب

نظرًا لأن الثعابين  غالبًا ما تكون مموهة جيدًا وتنتظر بهدوء الفريسة ، فقد يصعب رؤيتها،  أكوام الصخور أو جذوع الأشجار ، وبقع من الشجيرات الكثيفة ، ومساحات من الحشائش الطويلة ليست سوى عدد قليل من الأماكن التي قد تبحث فيها الثعابين عن ملجأ، افحص جذوع الأشجار أو الصخور بعناية قبل التقاطها أو الجلوس لتجنب لدغات العقارب و الثعابين  عن طريق الخطأ.

 

-لا تنزه وحدك في المناطق النائية، احرص دائمًا على وجود شخص معك يمكنه المساعدة في حالات الطوارئ.

يعد وجود شريك في رياضة المشي لمسافات طويلة أمرًا مهمًا للمساعدة في الأزمات ، خاصة في المواقف التي تتعرض فيها أنت أو شريكك في المشي للعض من قبل ثعبان أو عقرب إذا كان القيام بذلك آمنًا ، اطلب من شريكك في المشي لمسافات طويلة تصوير الثعبان بحيث يمكن تحديد الهوية للمساعدة في العلاج.

 

-علم الأطفال احترام الثعابين وتركها وشأنها

كثيرًا ما يُلدغ الأطفال الفضوليون الذين يلتقطون الثعابين، علمهم دائمًا أن يمنحوا الثعابين الطريق الصحيح لمنع لدغات الثعابين.

محافظة اسوان ، تلك المحافظة الهادئة  التي تقع في جنوب مصر ،  وبها العديد من المعالم المصرية القديمة ، حيث كانت شاهد علي عراقة الماضي وتحدي المستقبل . 

 وشهدت محافظ اسوان ليلة أمس الجمعة - عددا من الظواهر الجوية التي ربما تكون الفريدة من نوعها التي يشهدا  أهالي المحافظة الجنوبية . 

البدايه عندما شهدت سماء محافظة اسوان حالة من الغيوم ،  التي اجتاحت السماء ، مع نهاية يوم الجمعة ، وإنخفاض في درجات الحرارة  ، وهذا الوضع لم يستمر كثيراً حيث بدأت العواصف الرعدية تضرب أرجاء المحافظة بشكل مفاجي .

اسوان 

محافظ اسوان يعلق الملاحة النهرية 

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ اسوان  توجيهاته بوقف حركة الملاحة النهرية فى مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالاً ، وأيضاً ببحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتاً بعد إنعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار التي أدت لإنخفاض مستوى الرؤية وخاصة أمام حركة المركبات برياً و البواخر السياحية والدهبيات والمراكب الشراعية ومراكب الصيد والعبارات والمعديات الخاصة نيلياً. 

جاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس بسبب هبوب عاصفة ترابية وسقوط أمطار رعدية غزيرة ومتوسطة على مركزي أسوان ودراو وبعض المناطق بمركز نصر النوبة. 

اسوان

محافظ أسوان للمواطنين : التزموا منازلكم 

كما ناشد محافظ اسوان المواطنين بالالتزام بمنازلهم وتجنب مواقع وجود الأشجار والهوائيات الكهربائية، بالإضافة إلى أهمية التزام سائقى المركبات والسيارات المختلفة بوقف التحرك والتهدئة للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين ، مؤكداً أن هناك تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات الرئيسية مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى لمتابعة الموقف أولاً بأول والتي تم تخطر حتى الآن بأي حوادث .

اسوان

ظاهرة غريبة تشهدها محافظة اسوان 

فى ظاهرة غريبة وفريدة من نوعها ، شهدت بعض المناطق بمدينة اسوان  تساقط الثلوج ، كما أضاء البرق سماء المحافظة ، وسط أصوات الرعد والأمطار الرعدية الكثيفة.

إغلاق نادي أسوان الرياضي وتأجيل انتخاب مجلس الإدارة

اسوان

أعلن مجلس إدارة ونادي اسوانبرئاسة أحمد سليمان، إغلاق النادي تماما لحين إصلاح التلفيات التي أصابت مرافق وخدمات النادي نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها مدينة أسوان، مساء الجمعة، من برق ورعد وأمطار غزيرة ورياح وعواصف شديدة

وقال أحمد سليمان رئيس نادي اسوان- في بيان، اليوم السبت: إنه تقرر أيضا تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للنادي، والتي كان مقرر لها اليوم، لانتخاب مجلس إدارة جديد، طبقا للمادة ٢٤ من لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، وذلك نظراً للتلفيات العديدة التي حدثت في السرادقات المخصصة لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية والمقرات الانتخابية؛ تأثرا بسوء حالة الأحوال الجوية.

تصدعات وانهيارات جزئية بـ 5منازل وحالتي إغماء.. الحصيلة الأولية لأمطار أسوان

شهدت مدينة أسوان تعرض 5 منازل لحدوث انهيارات وتصدعات جزئية في حصيلة أولية بسبب سوء حالة الطقس وهطول الأمطار الغزيرة التي صاحبها تساقط الثلوج.  

وكانت قد إستقبلت غرفة عمليات محافظة أسوان بلاغات متعددة من المواطنين بسقوط 3 منازل في منطقة عزبة المرشح، في كيما بمدينة أسوان، بالإضافة إلى منزلين في وسط مدينة أسوان، وتبين أن هذه المنازل مبنية من الطوب اللبن.  

واستقبل مستشفى أسوان الجامعى، حالتى إغماء، نتيجة تعرض المنازل لبعض التصدعات والانهيارات الجزئية، وشهدت بعض مناطق مدينة أسوان انقطاع في التيار الكهربائي بعد سقوط الأمطار والثلوج، ولم تشهد مدينة أسوان منذ سنوات طويلة تساقط الثلوج على المدينة وأماكن متعددة في مدينة أسوان، بالإضافة إلى عاصفة ترابية وتساقط الأمطار بغزارة والتي غطت شوارع المدينة. 

  

الصحة الثعبان العقرب وزارة الصحة والسكان صورة ضوئية

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