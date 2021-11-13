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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. أسباب اختيار إلهام شاهين مسرحية "المومس الفاضلة".. وتفاصيل حلقة رامي عياش مع أبلة فاهيتا

الهام شاهين
الهام شاهين

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

 

أسباب اختيار مسرحية "المومس الفاضلة"| إلهام شاهين: محتاجين نِرجع الأعمال المهمة

قالت النجمة إلهام شاهين، إنه من المرجح أن يتولى المسرح القومي إنتاج عرض “المومس الفاضلة”، مؤكدة أن مدير المسرح القومي الفنان إيهاب فهمي تحمس للفكرة وقرر إعادة عرض المسرحية على خشبة القومي مرة أخرى بعد أن تم عرضها في ستينات القرن الماضي.

 

عمرو دياب يشارك متابعيه تفاصيل حفله الأخير..صور

نشر الهضبة عمرو دياب عدة صور عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام عدة صور له.

 

تكشف العفن| سميحة أيوب تدافع عن مسرحية المومس الفاضلة بعد الهجوم البرلماني

أعربت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب عن تعجبها من التحرك البرلماني ضد مسرحية المومس الفاضلة لـ الفنانة إلهام شاهين، والتي تتولى الأولى إخراجها ولا تزال في مرحلة التحضير، مشيرة إلى أن العرض حتى الآن لايزال مجرد فكرة نتجت عن دردشة خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

 

تفاصيل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية

تسلم الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بحضور الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية جوائز مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء والتى صاحبت فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية 30 وذلك فى الثامنة مساء الاثنين 15 نوفمبر على مسرح النافورة .

 

تصدر تريند تويتر| تفاصيل حلقة رامي عياش مع أبلة فاهيتا

تصدر المطرب رامى عياش تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر بعد ظهوره لأول مرة في برنامج ابلة فاهيتا، التى وصفته بالصوت الجبار وفخر الصناعة اللبنانية، كما أكدت انه اكتر مطرب لبناني يحيى حفلات في مصر.

دار الأوبرا إيناس عبد الدايم إلهام شاهين شرم الشيخ عمرو دياب

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