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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

تكشف العفن| سميحة أيوب تدافع عن مسرحية المومس الفاضلة بعد الهجوم البرلماني

سميحة أيوب
سميحة أيوب

أعربت سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب عن تعجبها من التحرك البرلماني ضد مسرحية المومس الفاضلة لـ الفنانة إلهام شاهين، والتي تتولى الأولى إخراجها ولا تزال في مرحلة التحضير، مشيرة إلى أن العرض حتى الآن لايزال مجرد فكرة نتجت عن دردشة خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. 

وأضافت سميحة أيوب في تصريحات خاص لموقع صدى البلد الإخباري، أنهم تناقشوا من أجل إعادة المسرح مرة أخرى، وأن مسرحية المومس الفاضلة سبق وتم عرضها من الستينات، واستنكرت قائلة: «الناس هايجة على إيه؟ على الاسم، بدل ما يشوفوا المحتوى والمعنى العظيم اللي جواه». 

واستنكرت سميحة أيوب الهجوم على الاسم دون معرفة العمل والتعرف على كاتبه، قائلة: «هو إحنا جيبنا واحد قاعد على القهوة يشرب شيشة ويكتب المسرحية»، مؤكدة أن مسرحية المومس الفاضلة تناقش العنصرية بأشكالها واسم المومس اسقاط على السيناتور الذي يسعى لإدانة الآخرين في أحداث العرض المسرحي. 

وأكدت سميحة أيوب أن مسرحية المومس الفاضلة تكشف العفن في المجتمع، وأنها نالت إعجاب رموز الدولة فور عرضها منذ أكثر من 40 سنة، وكتب خالد محيي الدين مقال إشادة بها، مشيرة إلى أن المسرح القومي سيتولى إنتاج المسرحية، التي سيتم تقديمها بشكل معاصر. 

 

مسرحية المومس الفاضلة 

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن رغبتها في تقديم مسرحية  «المومس الفاضلة» على المسرح المصري، خلال الفترة المقبلة، والتي قدمتها من قبل الفنانة سميحة أيوب، وذلك بعد غياب طويل عن المسرح، وجاء ذلك خلال ندوة حضرتها إلهام شاهين، بمهرجان شرم الشيخ للمسرح.

مسرحية «المومس الفاضلة» هي للكاتب العالمي جان بول سارتر.

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تكريم سميحة أيوب 

وكشفت إنجي البستاوي مدير عام  مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى عن النجوم المكرمين فى الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ المسرحي  المقرر أن تطلق فى الفترة المقبلة.

وقالت إنجي البستاوي  خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل المهرجان : “سيتم تكريم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب والنجم داوود حسّين والفنان مارك بيسون مِن بلجيكا والمهندس محمد سيف الأفخم من الإمارات فى حفل الافتتاح”.

وأضافت إنجي البستاوي  «تكريمات حفل الختام فهى تكريم الفنان الشاب محمد عبد الرحمن توتا والفنان محسن منصور والفائزة بجائزة أفضل ممثلة مسرحية شابة سيعلن عنها لاحقا».

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ  يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وشهد مهرجان شرم الشيخ إقبالاً كبيرًا على المشاركة بدورته السادسة من مختلف دول العالم ما بين عروض مصرية وعربية وأجنبية، حيث تقدم 302 عرض مسرحي لمسابقاته المختلفة "العروض الكبرى، المونودراما، الشارع والفضاءات غير التقليدية".

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