بالأسماء.. ننشر تشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية والمواعيد بجامعة الزقازيق

أصدر الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق القرار رقم ( 1919 ) اليوم السبت بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسته والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب نائباً لرئيس اللجنة ، وعضوية كلٍ من الدكتور عبد الرؤوف هاشم محمد المستشار القانونى لرئيس الجامعة والأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق ، و الدكتور أسامه عبد المنعم عميد كلية الزراعة ، و الدكتور هلال عفيفى عميد كلية التجارة ، والدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب البشرى والدكتور نصر عبد الوهاب عميد كلية الطب البيطرى ، و الدكتور أحمد محمد عنانى مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ووكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث ، و أدهم عزت مدير مكتب رئيس الجامعة ،و الدكتور محمد الشاعر القائم بأعمال مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة ، و أشرف عامر مدير الشئون القانونية بالجامعة .

وأعلنت جامعة الزقازيق فتح باب الترشح لانتخابات اتحادات الطلاب بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ ، وذلك إعتباراً من التاسعة من صباح يوم الخميس الموافق ١٨ نوفمبر الجاري ، بعد موافقة واعتماد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجدول الزمني المقترح لانتخابات الاتحادات الطلابية.

فيما تجرى أعمال سحب وتقديم الاستمارات في التاسعة من صباح الخميس الموافق ١٨ نوفمبر وحتى الساعة الثانية ظهراً ، ويتم إعلان الكشوف المبدئية في الثانية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق ٢١ نوفمبر ، ثم تلقى طلبات الطعون في اليوم التالي من التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ ، على أن تعلن الكشوف النهائية في تمام الثانية عشر من ظهر الأربعاء الموافق ٢٤ نوفمبر ، ويتم فتح باب الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق ٢٥ من نوفمبر .

ومن المقرر أن تبدأ انتخابات الجولة الأولى بالكليات وفرز وإعلان النتائج إعتباراً من الأحد الموافق ٢٨ نوفمبر و تجرى انتخابات الإعادة في اليوم التالي ، ثم في الـ ٣٠ من نوفمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان و مساعديهم على مستوى الكليات و يليها يوم الأربعاء الموافق ١ ديسمبر انتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يختتم الجدول الزمني يوم الخميس الموافق ٢ ديسمبر ٢٠٢١ بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة و رئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة.

ويراعى إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كوفيد- ١٩، على أن يقوم الطلاب بتقديم ما يفيد تلقي التطعيم عند التقدم للترشح أو الإدلاء بأصواتهم الانتخابية .

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