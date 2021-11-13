السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن دخول النساء إلى المسجد النبوي

أعلنت المملكة العربية السعودية- متمثلة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي- إتاحة دخول النساء إلى الروضة الشريفة خلال الفترة المسائية، لافتة إلى أن الدخول سيكون من بعد صلاة العشاء، إلى وقت الأذان الأول لصلاة الفجر، مع اشتراط حجز موعد عبر تطبيق «توكلنا»، أو تطبيق «اعتمرنا»، وذلك من الجهة الشمالية، عبر باب عثمان بن عفان- رضي الله عنه- رقم «٢٤»، والجهة الجنوبية من باب مكة رقم «37» ومن خلال نقطة تجمع رقم (3-4).

السعودية تصدر قرارا جديدا بشأن دخول النساء المسجد النبوي

وكان دخول دخول النساء إلى الروضة الشريفة محصورا في الفترة الصباحية من بعد صلاة الفجر إلى قبل صلاة الظهر عبر باب عثمان بن عفان رضي الله عنه رقم «24» ومن خلال نقطة تجمع رقم (4).

كما أعلنت الحج السعودية فى وقت سابق بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي.

وأشارت الحج والعمرة إلى أن الخدمة تكون فعالة على تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية وسدايا عموم مستخدمي تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).

كما اتخذت المملكة العربية السعودية مجموعة من الإجراءات الجديدة التى من شأنها تسهيل العمرة للمعتمرين حيث أعلنت إلغاء مدة الـ15 يوما الفاصلة بين تصريح العمرة عبر تطبيق "اعتمرنا" أو تطبيق "توكلنا" وحجز موعد جديد لأداء العمرة.



وأوضحت الوزارة السعودية أنه "يمكن حجز تصاريح أداء العمرة لتكون تصريحا فعالا في اليوم، وبعد انتهاء التصريح يمكن الحجز مرة أخرى للعمرة، وهو ما يعني أنه لن تكون هناك مدة فاصلة بين تصريح العمرة الفعال وبين إمكانية حجز تصريح للعمرة مجددا، بل بإمكان المستفيد من (اعتمرنا) أو (توكلنا) حجز موعد للعمرة مجددا بعد انتهاء التصريح الفعال".

وتأتي القرارات السعودية بعد إعلان تخفيف الاحترازات الصحية، الأحد الماضي، والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي وإلغاء التباعد بين الزوار والمصلين والمعتمرين.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والمسجد النبوي على الأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فايروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح.

وأكدت أن "الأعمار المصرح لها بأداء العمرة من سن 12 عاما فما فوق، في حين أنه لا يسمح لمن هم دون 12 عاما بحجز تصاريح العمرة والصلاة".

جدير بالذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنشأت عام 1397هـ بموجب المرسوم الملكي رقم أ/265 وتاريخ السادس من ذو القعدة 1397هـ وعلى ضوئه تم إنشاء وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي؛للقيام بجميع شؤونه الدينية والخدمية والعمل على توفير كافة الإمكانات لراحة زوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

الرؤية المستقبلية للوكالة

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رسالة الوكالة

تمكين القاصدين من أداء العبادة والمناسك على بصيرة في بيئة آمنة طاهرة مثرية، وتحقيق رسالة الحرمين الشريفين العلمية والدعوية، مرتكزين على أُسس مهنية واحترافية وكفاءات بشرية مؤهلة وتقنيات متجددة وشراكات فاعلة.