وزير الخارجية السعودي يتوقع إجراء جولة خامسة من المحادثات مع إيران قريبا

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، أن المحادثات مع إيران ستستمر ومن المتوقع إجراء جولة خامسة قريبا.

وقال في مقابلة مع "فرانس 24": "الجولات الـ4 من المحادثات مع إيران "استكشافية" وليست "جوهرية"، مضيفا ان: "لدينا تحفظات جدية إزاء المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".

وتابع وزير الخارجية السعودي: "إيران تلاعبت سابقا بشأن أنشطتها النووية".

فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين في سفارتها بصنعاء يحتجزهم المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان له، إنه تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية.

وأضاف أن ”موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير، وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم“، من دون أن يحدد عدد الموظفين المحتجزين أو مهامهم.

وأورد المتحدث أن المتمردين الحوثيين اقتحموا مجمع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب الأهلية في اليمن.