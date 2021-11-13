عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجن العاشق .. خالد الجندي يكشف حقيقته

الجن العاشق
الجن العاشق

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إن النبى محمدًا -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يعرف بوجود الجن عندما جاء الجن ليستمع إليه إلا بعد نزول الوحى عليه.

 

واستشهد «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، بما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الجِنِّ تَفَلَّتَ البَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي، فأمْكَنَنِي اللَّهُ منه فأخَذْتُهُ، فأرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ علَى سَارِيَةٍ مِن سَوَارِي المَسْجِدِ حتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ: رَبِّ هَبْ لي مُلْكًا لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِن بَعْدِي، فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا»، واضح تماما أن النبى كان يحترم دعوة سليمان اللى هو غيبى .
 

وأوضح: أنه بمنتهى البساطة النبى -صلى الله عليه وسلم- مكن فى هذا الحديث بأمر من الله لعلة أخلاقية أراد الله أن يعلمك إياها عن النبى -صلى الله عليه وسلم- إنما فى المعتاد لم يكن لدى النبى -صلى الله عليه وسلم-  الخواص السليمانية فى السيطرة على الجن.

 

هل يتزوج الإنس من الجن ؟ خالد الجندي: خرافات وضلالات

هل الجن يسرق المال ؟ رد قوي من خالد الجندي يحسم الجدل

الجن العاشق

وأكمل: أن الجن عندما ذهب يسمعوا للنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يعرف أنهم موجودون، قال تعالى «قُلْ أُوحِى إليّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا»، ولولا أن ربنا قال قل أوحى إليّ، فالنبى -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم بوجود الجن حوله إلا بالوحى فكيف لشخص عادى يقول إنه يشعر بالجن أو يقول أصل أنا عارف أن فى جن راكبه أو ممسوس أو معموله عمل أو عارف أن عندها جن عاشق هذا الكلام أن فى حد بيتاجر بأمخاكم».

 

الزواج من الجن

رفض الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ما يشاع بين بعض الناس عن زواج الإنس من الجن أو العكس، أو أن الشياطين تسرق الأموال والذهب من المنزل، مؤكدًا أن هذا تزييف بالعقول.

 

ولفت إلى أنه : «فور انتهاء الحلقة ستجد من يقول إن هذا الكلام الوارد بها كله خطأ، ويبدأ فى حكى تجاربه الشخصية ستجد من يقول إن فانلة سرقت رغم أنه يوجد قميص وكرافتة مثل مسرحية فؤاد المهندس، ومن يقول عن النار اشتعلت فى منزله وكل هذه الأحداث ناتجة عن تغفيله أو أحد ضحك عليه من داخل منزله وجاى يرمى جهله وبلاه علينا ويقولنا الجن ويفتح الباب لكل حرامى ومرتشى».

 

وتابع: «فى ناس عندها هوس وضلالات ويقولك متزوج من جنية واللى يقولك متزوج من تحت الأرض، هذا الكلام يحصل نتيجة رعونة بعض الشيوخ فى تبيين الحقائق بشكل علمى ومنهجى وتزييف العقل وتزييف البحث العلمى، فبقينا أضحوكة لدرجة أن واحد مثل الإمام أبو حنيفة والذى قال لا أفتى بهذا أبدًا».

 

وأشار إلى أن الإمام أبو حنيفة رفض الإفتاء بذلك، وقال من الممكن أن تأتى امراة حاملاً من الزنا وتقول من الجن، متسائلاً: «حتى متى ستصبح الأمة منكوبة بفتاواها؟».

 

 

اتهام الجن بالسرقة

وتعجب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من اتهام الجن بالسرقة، قائلاً: «أنت شيخ مُعاصر ومن المُؤسف أن تقول هذا الكلام، وأن الجن سرق أموالك من المنزل، يا مولانا شوف اللي بيسرقك جوا بيتك». 

 

وأضاف «الجندي» أن اتهام الجن بالسرقة مُصيبة وكارثة وليلة سوداء، لأن كلام من أفتى بذلك خاطئ، لأنه يتعارض مع قدرة الله تعالى لحفظ الإنس من الجن، حاشا لله تعالى، مُتسائلاً: «طيب ليه إحنا مش بنسرق الجن، طب ليه مكتوب علينا إحنا اللي نتركب منهم، الشيخ محمد الغزالي -رحمه الله- عندما قال له شخص أنه مركوب من الجن، فقال له الشيخ محمد الغزالب أراك طويلاً عريضًا لماذا لم تركبه أنت.. مضيفاً: هل إحنا مكتوب علينا نكون ملطشة!». 

 

وشدد على أن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي أمسك الجن الذي كان يسرق من بيت الزكاة، صحيح ورواه البخاري ومسلم، ولكن يفسره البعض خطأ أن الذي أمسكه أبوهريرة «شيطان» من الجن وليس الإنس، موضحًا: فيحتمل أن يكون الشيطان الذي أمسكه أبو هريرة -رضي الله عنه- من شياطين الإنس وليس الجن، أو أن يكون شخص أصابه مس من الجن، ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي هريرة -رضي الله عنه- أن اللص شيطان أي ممسوس من شياطين الجن، مؤكدًا أن المس من الشيطان ورد  في القرآن الكريم، كقوله تعالى: «لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الذي يَتَخَبَّطُهُ الشيطان مِنَ المس».

 

وتابع: المس قد يحدث للإنسان أكثر من 20 مرة يوميًا مثل النسيان غير المبرر والعصيبة غير المبررة والملل والخوف، مضيفاً: فمس الشيطان لا يحول الإنسان إلى غزالة أو قرد مثلاً!، بل هو حالة من حالات التغيّر النفسي».

 

واستدل على وجود شياطين من الإنس، بقول الله تعالى: «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ»، فهم شياطين من الإنس والجن، وقدم ذكر الإنس لعظم شرهم وعظم خطرهم على بني آدم، لأنهم يتصلون بهم، ويشرحون لهم أهدافهم الخبيثة، ويدعون إليها، فخطرهم عظيم، وبلاء كبير، وكيدهم شديد.

 

وتساءل الشيخ خالد الجندي: «هل لازم يكون الشيطان المذكور في الحديث من الجن، ممكن أن يكون من الإنسان، وآية الكرسي تحفظ الإنسان من الإنسان المؤذي وتحفظه أيضًا من الجن. 

 

وأكد أن الله تعالى أمر أن تكون الشياطين مخفيّة لانراها قال تعالى: «إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ»، فكيف يمسك أبو هريرة -رضي الله عنه- بالجن، إذن هو من شياطين الإنس وليس الجن، موجهًا رسالة قائلاً: لماذا تصرون أنكم تفسروا حديث أبي هريرة أن الحرامي من الجن، وليس من الإنس لكي تفتحوا الباب لكل حرامي أن يسرق!». 

 

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي الجن الوحي الزواج من الجن النبي الجن العاشق

ترشيحاتنا

سرعة الرياح 80 كيلو.. الأرصاد تعلن موعد انتهاء موجة الطقس السيء بأسوان..فيديو

فوائد القرفة.. أبرزها تحمي من الأورام السرطانية

لٱول مرة هقوله.. طارق يحيى يكشف سرا صادما عن ملعب حلمي زامورا

بعد خلعها الحجاب.. شاهد اطلالات هدى رمزي

في ختام زيارتها لباريس.. نائبة بايدن وزوجها يكرمان ضحايا هجمات 2015 الإرهابية

الجيش العراقي يعلن القبض على 8 أشخاص.. تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

مش هشكي للفيفا..مرتضي منصور:لن أنفذ حكم عودتي لـ رئاسة الزمالك إلا بالطرق القانونية

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد تحديد منافس منتخب مصر في المرحلة النهائية

تعليق سعودي جديد على الأزمة مع لبنان بسبب قرداحي

مصرع 14 عنصرا إجراميا خطرا وضبط 608 آخرين فى مواجهة الشرطة خلال أسبوع

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

الصحة: 503 أشخاص تلقوا الأمصال المضادة للدغ العقرب بأسوان وغادروا المستشفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

مولود في الشهر الخامس.. شاهد الطفل الأسرع ولادة في العالم|صور

بفستان من Oscar-de-la-Renta وخاتم بمليون دولار.. شاهد زفاف باريس هيلتون الأسطوري بالصور

فيديو

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

ظهور العقارب..سيول وثلوج تغرق أسوان

رانيا يوسف تكشف تفاصيل مشهد صامت مع الزعيم عادل إمام .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ