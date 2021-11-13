تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال جولته المسائية أعمال تطوير شارع الجانبية ، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق بالغربية، الدكتور محمود عيسي رئيس حي ثان طنطا والأستاذ عادل داوود رئيس حي أول طنطا.



وأشار محافظ الغربية إلى أن الشارع يعد أحد المحاور المرورية الهامة بمدينة طنطا كونه يربط شارعي البحر والجلاء بالمحطة والشوارع الرئيسية المتفرعة منها، ذلك بالإضافة إلى ربطه بين أحياء أول وثان طنطا.



وخلال الجولة ، تابع المحافظ الأعمال الجارية بالشارع من إزالة طبقات الأسفلت القديمة ، حيث يتم رصف الشارع بطول ١٢٠٠ متر وبتكلفة مالية تقدر ب ٨ مليون جنيه ، موجهاُ إدارة المرور باتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل حركة المرور خلال فترة الرصف، كما وجه حي أول وثان طنطا باتباع كافة الخطوات السابقة في خطط الرصف من (تركيب البلدورات، تركيب أعمدة إنارة جديدة وعمل بالوعات لصرف الأمطار بطول الشارع).



يُذْكَر أن شارع الجانبية من أكثر الشوارع التي طالب المواطنون برصفها ، وقد تم البدء في رصفه عقب انتهاء شركات المرافق من إدخال كافة خدماتها.

محافظ الغربية يتفقد أعمال تطوير شارع الجانبية بطنطا

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