محافظ بورسعيد يتفقد حملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر» بحديقة المنتزه

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم ، حملة "سكرك موترك ... فى ايدك تسيطر " بحديقة المنتزه، والتى أطلقتها هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل» ، تضامنا مع مرضى السكري للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ومدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد الدكتور مصطفى شعبان .

وتابع محافظ بورسعيد إقبال المواطنين على الحملة للاطمئنان على صحتهم ، موجها بتذليل أى عقبات للوصول لأكبر عدد من المواطنين بمدينة بورسعيد ، كما وجه الشكر لأطقم الجيش الأبيض على الجهود المتواصلة وتوفير خدمات طبية مميزة فى إطار التأمين الصحي الشامل .

وكانت ادارة التسويق وريادة الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، بقيادة دكتورة هبة الحديدي، وفريق العمل بالإدارة دعت جموع الأهالي بمحافظة بوسعيد من المنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل، للمشاركة بحملة «سكرك موترك.. في إيدك تسيطر» لإجراء الفحص الدوري الشامل وتحاليل السكر اللازمة والعديد من خدمات مستشفيات الهيئة المتميزة لتفادي مضاعفات مرض السكري.

واستمرت فعاليات اليوم الثاني للحملة بحديقة منتزه، بورسعيد حيث شوهد مجموعة، من الخيام المجهزة بأعلي الخدمات الطبية والصحية، مع وجود نخبة من أمهر الأطباء، برعاية إحدى شركات الأدوية، وتستمر الحملة ليوم الأحد القادم بحديقة المنتزه فى نطاق حي العرب، وأيضا بغرب محافظة بورسعيد منطقة "الجرابعة".



وتوفر الحملة خدمة الفحص الدوري الشامل، خدمة تقديم اللقاح، طبيب باطنة، طبيب غدد صماء، طبيب أوعية دموية، طبيب تجميل، طبيب قلب، وطبيب للكشف عن قاع العين oct، طبيب أسنان، عيادة لتقديم نصائح للسيدة الحامل.

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