محافظ أسوان: رئيس الوزراء يتابع تطورات سقوط الأمطار أولا بأول

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن المحافظة كانت مستعدة لاستقبال الأمطار، وذلك بعد تلقيها تحذير من هيئة الأرصاد.

وأوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخير"، المذاع عبر قناة "أون"، أن محافظة أسوان شهدت بالأمس سقوط أمطار لمدة 4 ساعات متواصلة، وهدأت الأمور فى الوقت الحالى.

متابعة رئيس الوزراء

وأكد محافظ أسوان،أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان متابع لما يحدث أولا بأول،وكذلك وزير التنمية المحلية.

وطمأن محافظ أسوان أن المنزل التي تضررت مصنوعة من الطين اللبن والأسقف الصاج، مؤكدا أن المحافظة ستقوم بما يوفر حياة كريمة لأهالي أسوان.

ولفت محافظة أسوان أن مخرات السيول التي أنشأتها وزارة الرى ساهمت فى التقليل من حدة الأضرار.