ليه ملاين تدفع عشان عمل تطوعي؟ لميس الحديدي تتساءل عن قيمة الدعاية بانتخابات الأندية

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن انتخابات النوادي المصرية التي تجري كل 4 سنوات؛ تشهد اشتعالاً وإقبالاً منقطع النظير، سواء في النوادي الرياضية أو الاجتماعية على حد سواء.

وتابعت الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"قائلة: أعضاء الجمعيات العمومية للاندية مقبلون بشكل كبير جدا، وهذا مهم جدا، ويعكس إقبال الناس ورغبتهم في تحسين بيئتهم، ومكانهم الذين ينتمون إليه.

الإنفاق على الدعاية



وتابعت لميس الحديدى أن لديها علامة إستفهام لا تتعلق بالصراع والمنافسة ومن يصل لساحة القضاء لكن نقطة مختلفة تماماً وهي هذا الكم من الإنفاق على الدعاية والاعلان خاصة أن هذا عمل تطوعي.

وأضافت لميس قائلة:"مش مهم الصراع والكلام اللي رايح وجاي على السوشيال ميديا، ليس هذا هو اللافت، لكن حجم الإنفاق على الدعاية والإعلان كبير جدا، إعلانات في الشوارع والدائري والمحور، إيه كل الملايين اللي بتتصرف دي على عمل تطوعي".

واستطردت: ده اللي مش فاهماه، ماذا يستفيد المعلنون من المرشحين للنوادي من هذا الحجم من الإنفاق؛ عشان نشوف كل ده من الاعلانات، محتاجة تفسير واضح.