الصحة تكشف تفاصيل تطعيم ٱعمار 15-18 عاما بلقاح فايزر .. فيديو

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة أنه منذ إعلان وزارة الصحة تطعيم الفئة العمرية ما بين 15-18 عاماً بلقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا وشهد الموقع تسجيل تلقي اللقاح إقبالاً كبيراً من قبل أولياء الأمور للتسجيل لذويهم لتلقي اللقاح وكل من قام بالتسجيل تم إرسال رسالة له بموعد ومكان تلقي اللقاح.

وأوضح مجاهد في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"’ أن الأيام الماضية شهدت إقبالاً كبيراً على تلقي اللقاح بسبب توفر نحو 37 مليون جرعة من كافة اللقاحات بعد نجاح مصر في الحصول على 100% من أنواع اللقاحات الموجودة في العالم "



تابع :عندنا أماكن للتطعيم مش بس كده بنروح المولات والمترو وكله لتلقي اللقاح "

تطعيمات المدارس



وحول تطعيمات المدارس وهل سيتوجهون لها قال : هذه الفئة لا تطعم إلا بلقاح فايزر والذي يتطلب تجهيزات حفظ معينة لحفظها في درجات حرارة معينة ومن ثم يتم توجيه هذه الفئة العمر لتلك المراكز المخصصة لتلقي لقاح فايزر المخصص لها عشان يكون أمن ومؤمن تخزينياً في درجات حرارة معينة ".



كاشفاً أن التنسيق مستمر مع وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن للوصول لاستهداف تلك الفئة العمرية المقدرة بنحو 4 مليون طالب قائلاً : من قبل ما يتوفر لقاح كورونا بهذه الكمية لمسنا وعياً من الأسر وأولياء الأمور بضرورة تطعيم أولادهم وكان فيه مناشدات من أولياء الأمور أن يبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية ".