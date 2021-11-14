الشهر العقاري يكشف مزايا التعديلات الجديدة ..فيديو

أكد جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري أن التعديل الأخير والتيسيرات الجديدة نصت على نقل الملكية حال حيازة أي عقار لمدة 5 سنوات بحسن النية مؤكداً أن هناك استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية.

وكشف في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن مدة طلب تقنين العقار في الشهر العقاري كانت سنة أو اثنين مقارنة ببعد التعديل أصبحت شهر فقط قائلاً : “ كانت من أصعب ما يدور في مكاتب الشهر العقاري كانت سنة ويجوز مدها لمدة أخرى بواقع عامين وكانت من أخطر المواد”.

مدة التسجيل

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري قائلا:" بات وفقاً للتعديل الجديد جعل هناك سقفاً زمنياً لا تستغرق أكثر من شهر بواقع ثلاثين يوماً ":

ولفت إلى أن يجب الحيازة هادئة مستقرة بنية حسنة لمدة خمسة سنوات بدلاً من 15 سنة هي طريق لكسب الملكية وما يؤيد الحيازة بعض القرائن في بمجموعها تؤيد الحيازة ممكن إيصالات كهرباء أو صحة بيع ونفاذ وغيرها وهو ما سيحدده اللائحة التنفيذية "



