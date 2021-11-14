عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشهر العقاري يكشف مزايا التعديلات الجديدة ..فيديو

صدى البلد

أكد  جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري أن التعديل الأخير والتيسيرات  الجديدة  نصت على نقل الملكية حال حيازة أي عقار لمدة 5 سنوات بحسن النية مؤكداً أن  هناك استقلالية تامة بين إجراءات التسجيل وضريبة التصرفات العقارية.

وكشف   في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن مدة طلب تقنين العقار في الشهر العقاري كانت سنة أو اثنين  مقارنة ببعد التعديل أصبحت شهر فقط  قائلاً : “ كانت من أصعب ما يدور في مكاتب الشهر العقاري كانت سنة ويجوز مدها لمدة أخرى بواقع عامين وكانت من أخطر  المواد”.

مدة التسجيل 

وأضاف رئيس مصلحة الشهر العقاري قائلا:" بات وفقاً للتعديل الجديد  جعل هناك   سقفاً زمنياً   لا تستغرق أكثر من شهر بواقع ثلاثين يوماً ":

ولفت إلى أن يجب  الحيازة هادئة مستقرة  بنية حسنة لمدة خمسة سنوات بدلاً  من 15 سنة هي طريق لكسب الملكية  وما يؤيد الحيازة بعض القرائن  في  بمجموعها  تؤيد  الحيازة ممكن إيصالات كهرباء أو  صحة بيع ونفاذ وغيرها وهو ما سيحدده  اللائحة التنفيذية "


 

مصلحة الشهر العقارى الشهر العقاري التسجيل ضريبة التصرفات العقارية

ترشيحاتنا

لتسجيل شقتك.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة| فيديو

إبراهيم سعيد: كيروش ليس لديه ثقة فى أفشة ..وانضمام عبد الله السعيد علامة استفهام

طالبات الأزهر يجملن المدرج الخاص بهن استعدادا ليوم التطوع الجامعي.. صور

دون إصابات .. سقوط سيارة في حفرة بمنطقة المطرية

الوباء يعود .. انتشار إنفلونزا الطيور بالمدن البريطانية

احترس من أعراض وعوامل الخطر لتسمم الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ما تنزلوش الشتوي.. تعرف على مواعيد بدء فصل الشتاء

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

آخر 48 ساعة.. البترول تحذر من مضاعفة فاتورة غاز شهر نوفمبر

أسوان مجرد بداية | تحذير لـ سكان القاهرة من تغيرات الطقس

لن نسمح بالفتنة.. هاشتاج #عاقبوا زكريا بطرس يجتاح تويتر بسبب الإساءة للنبي

البحوث الفلكية : الجمعة المقبلة ٱطول خسوف جزئى للقمر الٱلف عام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تغذية الطفل في مرحلة التسنين

النملية.. دولاب وثلاجة فى وقت واحد وتحولت لقطعة ديكور عصرية|نوستالجيا

أمريكا تتوعد آبي أحمد..وعقوبات قاسية على إريتريا لارتكابها مجازر واغتصابات في تيجراي

ضربة قاضية للمشاهدين.. نهاية صادمة لـ «جيمس بوند» ورحيله للأبد

فيديو

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

جهل كتير.. إلهام شاهين تكشف أسرار مسرحية المومس الفاضلة

أول رجل فتحت قلبى له.. باريس هيلتون تكشف مشاعرها بحفل زفافها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

بقلم إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ