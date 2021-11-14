مصرع طفل صعقا بالكهرباء بقرية جردو فى الفيوم

لقي طفل يبلغ من العمر عشرة سنوات بقرية جردو التابعة لمركز شرطة اطسا أثناء عملية الصيد بالكهرباء في أحد الأبحر بالقرية، وكان معه آخر لصيد الأسماك عندما حاول الإمساك بسمكة كبير تم صعقه بواسطة لقاطه موصل به سلك كهربائي من عمود الإنارة.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث حالة وفاة لطفل صعق بالتيار الكهربائي أثناء صيد السمك.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة اطسا برئاسة المقدم أسامه قرني رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة طفل يبلغ من العمر عشرة سنوات صعقٱ بالكهرباء أثناء صيد الأسماك بتوصيات لقاطه موصل به سلك كهربائي في أحدي أعمدة الإنارة مما أدي إلي صعقه.

ونقل سيارة مرفق الإسعاف المتوفي إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتصريح تسليم الطفل إلى أسرته لدفنه في مقابر العائلة.