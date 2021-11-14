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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس AMG GLS 63 Winner تحصل على حزمة من التعديلات الرياضية

مرسيدس AMG GLS 63
مرسيدس AMG GLS 63 Winner موديل 2021

أعلنت شركة لارت ديزاين عن مجموعة من التعديلات الهيكلية الجديدة والمثيرة لسيارة مرسيدس  الرياضية متعددة الاستخدامات AMG GLS 63 Winner موديل 2021 ، والتي تجعلها أكثر عدوانية وأكثر شراسة من قبل .

و تنتشر شركات التعديل على السيارات في الآونة الأخيرة بكثرة و تعمل على ترقية السيارات القديمة و الكلاسيكية بمواصفات عصرية حديثة و راقية تمزج بين الماضي والحاضر، وكثرة الحدود التي تضعها الشركات الأصلية و زيادة قدراتها بشكل أفضل .

في البداية كانت تخطط شركة لارت ديزاين لتعديل سيارة مرسيدس بينز GLS و لكن الشركة اتخذت خطوة جريئة للأمام من خلال العمل على تعديل سيارة AMG GLS 63 Winner و تمتلك الشركة عده فروع و مكاتب في روسيا و الولايات المتحدة الأمريكية و ألمانيا .

من الخارج تأتي سيارة مرسيدس AMG GLS 63 Winner موديل 2021 بتصميم  فاخر و أنيق ، تمت إزالة المداخل الكبيرة المصنوعة من الكروم للحصول على مظهر أكثر جاذبية ، و تم استخدام ألياف الكاربون في تصنيع المقدمة و الفاصل الأمامي و غطاء المحرك الذي يأتي بخطوط ديناميكية ، و ذلك للتقليل من وزن السيارة و زيادة سرعتها و حيويتها بشكل أفضل .

و من الجنب تتوفر بأقواس عجلات كبيرة و منتفخة و عتبات جانبية تحمل نفس درجة لون الهيكل ، بالإضافة لمصد خلفي و تعزيز إمكانيات الجناح و تتوفر بإطارات ضخمة بقياس 23 بوصة في الأمام و بقياس 24 بوصة في الخلف .

و تستمد AMG GLS 63 Winner موديل 2021 قوتها من محرك V8 بسعة 4000 سي سي يولد قوة تصل الي 612 حصان (450 كيلو وات) و عزم دوران يصل الي 850 نيوتن/متر ، و ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من مكون من 9 سرعات يقوم بأرسال الطاقة عبر منظومة دفع رباعي .

و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.2 ثانية فقط رغم ضخامة حجمها وارتفاع وزنها ، و تصل سرعتها القصوى الي 280 كيلومتر/ساعة .

مرسيدس Winner GLS 63 Winner GLS 63 Winner موديل 2021 لارت ديزاين

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