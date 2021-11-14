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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حبس وغرامة 50 ألف جنيه.. الشهر العقارى يحذر من تقديم  أوراق مزورة في التسجيل

صدى البلد

كشف جمال ياقوت  رئيس مصلحة الشهر العقاري عن العقوبات المنتظرة في حال تقديم أوراق مزورة  في تسجيل القارات  قائلاً : " القانون وضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق مزورة للشهر العقاري وتشمل الحبس  سنة وغرامة 50 ألف جنيه لمن يقدم أوراق مزورة للشهر العقاري"

موضحاً في  لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"أن الأعضاء الفنيين للشهر العقاري لديهم سلطة الضبطية القضائية لضبط المستندات المزورة قائلاً : المادة 36 مكرر   تضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق مزورة بقصد شهر  محرر ". 

وتابع "وزير العدل منح الضبطية القضائية  للاعضاء الفنيين بالشهر العقاري  تكون مسؤوليتهم ضبط المحرر المزور وعرضها فوراً على النيابة العامة المختصة " 

وشدد على أن رسم التسجيل سيكون ثابتاً   2000 بحد اقصى للشهر العقاري   لكنه كشف أن رسوم " المساحة " ستحددها اللائحة التنفيذية من القانون  ويتعلق برسم هندسي  إلكتروني من مهندس نقابي    قائلاً : "  العميل مش محتاج   يروح هيئة المساحة.

وأكد أن العميل المتقدم بطلب التسجيل لمصلحة الشهر العقاري لن يحتاج إلى محامي قائلاً : " العميل يقدم مستندات التسجيل  بنفسه  ولا يحتاج إلى محامي "

كاشفاً أن  مستند "الصحة النفاذ" إلا في حالة واحدة وهي  البيع القضائي  " التصرفات القضائية  "
 

مصلحة الشهر العقارى الضبطية القضائية وزير العدل رسم التسجيل

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