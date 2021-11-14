وفاة أول امرأة تتولى رئاسة مجلس الشعب في سوريا..من هي هدية عباس؟

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الأحد، بوفاة رئيسة مجلس الشعب السابقة هدية عباس، إثر نوبة قلبية في المستشفى العسكري في دير الزور.

ويشار إلى أن هدية عباس كانت أول امرأة تشغل منصب رئيس مجلس الشعب منذ تأسيس أول برلمان في سوريا عام 1919.

وفازت هدية عباس بهذا المنصب بالتزكية في الدورة العادية الأولى للدور التشريعى الثاني بعد الانتخابات التي جرت في 13 أبريل 2016.

وتحمل هدية عباس من مواليد 1958، دكتوراه في الهندسة الزراعية من جامعة حلب كما شغلت منصب عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في محافظة دير الزور خلال الفترة بين 1988 و1998.