الكويت.. الحكم في قرار إلغاء سفر غير المطعمين الثلاثاء المقبل



أفادت وسائل الإعلام الكويتية، بأن الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية ستصدر حكمها في الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع سفر غير المطعمين للخارج، الثلاثاء المقبل.

وسيحدد الحكم ما إذا كان يسمح لغير متلقي اللقاح بالسفر أو استمرار قرار مجلس الوزراء بمنع سفرهم.

ووفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية، كانت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قد رفضت في يونيو الماضي دعوى مقامة بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع سفر غير المطعمين.

ومن جانبها، قالت مصادر صحية ان الكويت حققت انخفاضا واضحا في أعداد الإصابات، ومن يتلقى العلاج في أجنحة كوفيد والعناية المركزة، ومازال من واقع الإحصاءات استمرار معدل الانخفاض، واستمرار الاحترازات ومنها منع سفر غير المطعمين الى الخارج هدفه توفير حماية أفضل من خطر الإصابة بالعدوى وحفاظا على المناعة المجتمعية.

وفي يوليو الماضي، قضت المحكمة الادارية برفض الدعوى المرفوعة ضد مجلس الوزراء ووزير الصحة، في ثاني دعاوى المطالبة بإلغاء قرار منع سفر غير المطعمين من المواطنين.

وكان الحكم الإداري الأول الذي قضي بالرفض أيضاً، أكد أن صحة المواطن تعلو ولا يُعلى عليها، وأن من حق الجهة الادارية حماية المواطنين، وأن هذا المنع استثنائي الى حين زوال فيروس كورونا.