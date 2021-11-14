عميد أداب القاهرة يوضح مصير الكتاب الإلكترونى خلال الفصل الدراسى الأول

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مصير الكتاب الألكترونى بالكلية خلال الفصل الدراسى الأول .
وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد ، تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم نجاح منظومة اتاحة الكتاب الإلكتروني (مرفق التصور الخاص بالكلية) .
وأضاف “ شاهين ” تم حصر كافة المقررات المرتبطة بكتب دراسية يمتلك مؤلفوها حقوق ملكيتها الفكرية على مستوى الفصل الأول لهذا العام الجامعي. هذا فضلا عن وضع العقود القانونية ومراجعة صيغتها المناسبة .
وكانت قد أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية ” .
شروط البحث
أن يتقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة باللغة العربية ويكتب على الكومبيوتر بخط (Arill14 ) .
أن يدعم البحث بالمراجع والإحصائيات مع اتباع المنهج العلمى فى الكتابة .
أن يوضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث .
مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث .
أن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشرة أو التقدم به فى مسابقات أخرى .
يدون على العمل اسم الطالب رباعيا - القسم - الفرقة - السنة الدراسية - التليفون - عنوان الطالب .
أن يرفق بالبحث استمارة معتمدة ومرفق بها صورة الرقم القومى و كارنية العام الجامعى 2021-2022 .
سيتم استبعاد الابحاث غير مكتملة .
اخر موعد لتلقى الأبحاث 19 ديسمبر 2021 .
جوائز المسابقة
مركز أول : 600 جنيه
مركز تانى : 500 جنيه
مركز ثالث : 400 جنيه
مركز رابع : 300 جنيه
مركز خامس : 200 جنيه