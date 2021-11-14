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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد أداب القاهرة يوضح مصير الكتاب الإلكترونى خلال الفصل الدراسى الأول

عميد كلية الأداب
عميد كلية الأداب جامعة القاهرة

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مصير الكتاب الألكترونى بالكلية خلال الفصل الدراسى الأول . 

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لـ صدى البلد ، تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها دعم نجاح منظومة اتاحة الكتاب الإلكتروني (مرفق التصور الخاص بالكلية) . 

وأضاف “ شاهين ” تم  حصر كافة المقررات المرتبطة بكتب دراسية يمتلك مؤلفوها حقوق ملكيتها الفكرية على مستوى الفصل الأول لهذا العام الجامعي. هذا فضلا عن وضع العقود القانونية ومراجعة صيغتها المناسبة . 

وكانت قد أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، عن مسابقة “ دور الدولة فى ارتقاء المنظومة الصحية ”  .

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جامعة القاهرة تبدأ غدا تطبيق قرار منع دخول الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا

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لطلاب أداب جامعة القاهرة.. تفاصيل مسابقة دور الدولة في ارتقاء المنظومة الصحية

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أن يتقدم البحث فيما لا يزيد عن 20 صفحة باللغة العربية ويكتب على الكومبيوتر بخط (Arill14 ) .
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أن يوضع الطالب رؤيته الشخصية فى موضوع البحث . 
مراعاة القواعد اللغوية والنحوية بالبحث . 
أن يكون الموضوع غير منقول ولم يسبق نشرة أو التقدم به فى مسابقات أخرى . 
يدون على العمل اسم الطالب رباعيا - القسم - الفرقة - السنة الدراسية - التليفون - عنوان الطالب . 
أن يرفق بالبحث استمارة معتمدة ومرفق بها صورة الرقم القومى و كارنية العام الجامعى 2021-2022 . 
سيتم استبعاد الابحاث غير مكتملة .
اخر موعد لتلقى الأبحاث 19 ديسمبر 2021 .

جوائز المسابقة

مركز أول : 600 جنيه

مركز تانى : 500 جنيه

مركز ثالث : 400 جنيه

مركز رابع : 300 جنيه

مركز خامس : 200 جنيه

 

الدكتور شريف شاهين جامعة القاهرة كلية الاداب جامعة القاهرة الكتاب الإلكتروني الفصل الدراسي الأول

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