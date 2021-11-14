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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة الصناعة تصل جنوب إفريقيا للمشاركة في معرض التجارة البينية

صدى البلد

وصلت صباح اليوم نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى مدينة ديربان بدولة جنوب إفريقيا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية الذي ينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع سكرتارية الاتحاد الأفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية خلال الفترة من 15 وحتى 21 نوفمبر 2021، وكان فى استقبال الوزيرة بمطار جوهانسبرج السفير أحمد الفاضلى سفير مصر بجنوب إفريقيا.

 

وقالت نيفين جامع أن هذا المعرض يعد أحد أكبر المعارض المقامة بالقارة الإفريقية حيث يشارك فيه 24 دولة إفريقية ويوفر منصة هائلة لعرض السلع والخدمات وتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة والاستثمار بالأسواق الإفريقية، كما يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز وتنمية التجارة البينية بين الدول الافريقية.

 

وأوضحت نيفين جامع أن مصر تشارك في المعرض بجناح مميز على مساحة 882 متر مربع بجوار جناح دولة جنوب إفريقيا ويتكون من 21 قسم متنوع ويحظى بمشاركة 41 شركة مصرية من مختلف القطاعات الصناعية، إلى جانب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال عدد من الشركات المتخصصة في مجال الصناعات اليدوية والحرفية ، فضلاً عن مشاركة فعالة من كل من المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية.

 

ومن المقرر أن تشارك الوزيرة فى اليوم الوطنى المخصص لمصر ضمن 6 دول إفريقية تم إختيارها حيث سيتاح لتلك الدول عرض فرص التجارة والاستثمار والترويج لها جنباً إلى جنب مع المعالم السياحية والثقافية، كما ستترأس وزيرة التجارة والصناعة جلسة بعنوان المواءمة بين مصالح الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدان الإفريقية ، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات مع  إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والمنافسة الجنوب إفريقي لبحث سبل تعزيز التعاون التجارى والصناعى بين البلدين .

 

ومن جانبه أوضح السفير أحمد الفاضلى سفير مصر بجنوب إفريقيا إن "مصر" ستتواجد بشكل ضخم خلال معرض التجارة البينية الأفريقية هذا العام في "جنوب أفريقيا"، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المعرض تنظيم اليوم الوطنى لمصر وذلك يوم  16 نوفمبر الجاري، حيث سيتم خلاله عرض فرص التجارة والاستثمار في "مصر" فضلاً عن الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

 

وأضاف "الفاضلي" بأنه سيترأس خلال اليوم الوطني المصري جلسة نقاشية بعنوان "دور مصر في تكامل أفريقيا: أفريقيا التي نريدها"، والتي سيتم خلالها عرض الرؤية المصرية حول كيفية قيام أفريقيا ببناء القدرات الإنتاجية من أجل التصنيع وكيفية مُشاركة "مصر" مع أشقائها الأفارقة في تحقيق الرؤية الأفريقية وفق ما ورد بأجندة "الاتحاد الأفريقي" 2063.

 

جدير بالذكر أن المعرض الأفريقي للتجارة البينية يعد مبادرة مصرية حيث استضافت القاهرة النسخة الأولى من هذا المعرض الهام حيث نظمته وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة تنمية الصادرات المصرية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" خلال شهر ديسمبر 2018 بهدف دعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد مطار جوهانسبرج

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