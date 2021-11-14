مع قرب افتتاحها.. معلومات لا تعرفها عن جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر

بعد عدة سنوات من بدء مشروع جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر ، تم الإنتهاء من 90% من الإنشاءات والتجهيزات حتى تصبح جاهزة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى القادم 2022-2023 .

وفى هذا التقرير ننشر لكم كل ما يتعلق بجامعة القاهرة الدولية قبل افتتاحها خلال العام الدراسى القادم .

جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر تم تجهيزها علي نفس النسق المعماري للحرم الجامعي الأم , بالإضافة إلى انها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر.

تم الإعلان عن جامعة القاهرة الدولية ، عام 2018 أنها سوف تعمل بالكامل بنظام البرامج وليس الكليات ، كما أن البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها جار الانتهاء منها بالكامل بحيث ستتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور التخرج المباشر.

كما تم تجهيز الجامعة على أساس جامعة ذكية من الجيل الرابع حيث ستكون كافة المباني والمنشآت والحرم الجامعي مترابطة إلكترونيا وستكون الخدمات مرتبطة ببعضها البعض سواء التسجيل واختيار البرامج أو المواد وحتى دفع المصروفات والتواصل المباشر بين الأساتذة والطلاب مع بعضهما البعض ومع الإدارات المختلفة .

على الجانب الاخر ، الاعمال الجارية الآن في مرحلة التشطيبات النهائية من دهان المباني والتجهيزات الفنية واللوجستية والتأثيث داخل المدرجات والمكاتب والمعامل المختلفة .

و سيتم إعلان كافة قواعد القبول والشروط وطرق التقدم للدراسة بجامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجامعي الدراسي الجاري

وكان قد أوضح رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت ، أن الهدف من جامعة القاهرة الدولية تقديم خريج بمواصفات عالمية وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبما يسد الفجوة المعرفية ويلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية والتي تقام وفقا لأحدث النظم العالمية.

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