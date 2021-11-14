عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع قرب افتتاحها.. معلومات لا تعرفها عن جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر

جامعة القاهرة الدولية
جامعة القاهرة الدولية

بعد عدة سنوات من بدء مشروع جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر ، تم الإنتهاء من 90% من الإنشاءات والتجهيزات حتى تصبح جاهزة لاستقبال الطلاب خلال الفصل الدراسى القادم 2022-2023 . 

وفى هذا التقرير ننشر لكم كل ما يتعلق بجامعة القاهرة الدولية قبل افتتاحها خلال العام الدراسى القادم . 

جامعة القاهرة الدولية في مدينة 6 أكتوبر تم تجهيزها علي نفس النسق المعماري للحرم الجامعي الأم , بالإضافة إلى انها  أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في مصر.

تم الإعلان عن جامعة القاهرة الدولية ، عام 2018 أنها سوف تعمل بالكامل بنظام البرامج وليس الكليات ، كما أن البرامج التي سيتم بدء الدراسة بها جار الانتهاء منها بالكامل بحيث ستتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي بما يساهم في حصول الخريجين على فرص عمل فور التخرج المباشر.

txt

عميد أداب القاهرة يوضح مصير الكتاب الإلكترونى خلال الفصل الدراسى الأول

txt

جامعة القاهرة تبدأ غدا تطبيق قرار منع دخول الطلاب غير المطعمين بلقاح كورونا

كما تم تجهيز الجامعة على أساس جامعة ذكية من الجيل الرابع حيث ستكون كافة المباني والمنشآت والحرم الجامعي مترابطة إلكترونيا وستكون الخدمات مرتبطة ببعضها البعض سواء التسجيل واختيار البرامج أو المواد وحتى دفع المصروفات والتواصل المباشر بين الأساتذة والطلاب مع بعضهما البعض ومع الإدارات المختلفة .

على الجانب الاخر ،  الاعمال الجارية الآن في مرحلة التشطيبات النهائية من دهان المباني والتجهيزات الفنية واللوجستية والتأثيث داخل المدرجات والمكاتب والمعامل المختلفة .

و سيتم إعلان كافة قواعد القبول والشروط وطرق التقدم للدراسة بجامعة القاهرة الدولية نهاية العام الجامعي الدراسي الجاري

وكان قد أوضح  رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت  ، أن الهدف من جامعة القاهرة الدولية تقديم خريج بمواصفات عالمية وبما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبما يسد الفجوة المعرفية ويلبي الحاجة الوظيفية في المشروعات القومية المصرية والتي تقام وفقا لأحدث النظم العالمية.

33dcd81f-ca05-4a9a-8a67-1aa5a34aa541
33dcd81f-ca05-4a9a-8a67-1aa5a34aa541
61bcdf85-dd67-47c5-be9b-e2986ca381ed
61bcdf85-dd67-47c5-be9b-e2986ca381ed
جامعة القاهرة الدولية الفصل الدراسى القادم مدينة 6 أكتوبر جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت المشروعات القومية المصرية

ترشيحاتنا

الزموا منازلكم.. تحذير من تكرار سيناريو "طقس أسوان" في القاهرة

ليلة الرعب.. القصة الكاملة لـ هجوم العقارب والثعابين على الأهالي في أسوان

احترمي نفسك وماتصوريش.. "خناقة" بين حنين حسام وإحدى الصحفيات خلال المحاكمة

حكم تحديد نوع الجنين.. "الإفتاء" تجيب

قليل من الوعي كثير من المصالح.. قمة المناخ بميزان الخبراء

التأمين الصحي بالسويس.. تسجيل 75% من المواطنين بالمحافظة في المنظومة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم : منع دخول المعلمين غير المطعمين بلقاح كورونا لمقار العمل ابتداء من غد

سعر الذهب اليوم الأحد 14- 11- 2021

التاريخ الأسود لـ زكريا بطرس.. القس المشلوح «كذاب ومختل» واتخذ من سب الرسول مسلكًا للشهرة

زوجتي ممتنعة عن معاشرتي منذ وفاة والدها؟ مبروك عطية يرد

ألف جنيه للجرام.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن ارتفاع سعر الذهب.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه بخروج كافة تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه

بسبب سوء الأحوال الجوية.. استمرار إغلاق 3 طرق في البحر الأحمر والصعيد

نحفظ محبتنا واحترامنا لإخوتنا المسلمين.. الكنيسة الأرثوذكسية ترد على زكريا بطرس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. شجار عنيف بين رضيعة وقرد من أجل هاتف محمول | فيديو

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعيا لعدد من الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات التابعة لها‎

مايا مرسي تزور مدرستها السابقة وتشارك في دوائر الحكي ضمن مبادرة دوي|صور

الحب يصنع المعجزات.. هكذا ضحت أميرة يابانية بالأُبَّهة والقصور من أجل حبيبها

فيديو

فيديوجراف.. سقط بالسكان.. تفاصيل انهيارعقار روض الفرج

مرضه وخلافه مع الزعيم .. ما لا تعرفه عن محمود عبد العزيز

فيديو جراف | هل يستطيع الجن سرقتك؟ عالم أزهري يجيب

مش هنكد عليها.. رد فعل شيرين رضا عن زواج ابنتها نور

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لعبة الدومينو والأزمة العالمية

نجاة عبد الرحمن

طرف خفى "6"

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي "11"

محمود دياب

نظرة حانية لوجه الله

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ