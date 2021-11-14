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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالى: دعم الرئيس كان حافز للباحثين للوصول للقاح كورونا المصري

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن كان هناك  تحد كبير لإثبات العمل قدرتنا على مواجهة الجائحة ، مضيفا : "اتوجه بالشكر لفريق العمل الذي اجتهد وعلى رأسهم الدكتور محمد أحمد ".

وأضاف " عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفي، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا، موضحا : " كان الرئيس عبدالفتاح السيسي رحيما بنا وأكد على دعمه قائلا: وعندي أمل وثقة في علمائنا في جميع المراكز والجامعات ويكفينا أننا نستمر في المحاولة والإصرار وأقدم كل ما يحتاجه العلماء من دعم مادي ومعنوي ".

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وزير التعليم العالي يعلن بدء التجارب السريرية على اللقاح المصري كوفي فاكس.. اليوم

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وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن توصية الرئيس ودعمه لجميع الباحثين في مصر اهتم بنقلها للباحثين حيث تحدث معهم مرارا وتكرارا وجاء لزيارة المعامل .

عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح المصري (كوفي فاكس) المضاد لفيروس كورونا.

 

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى لقاح المصري المضاد لفيروس كورونا كوفي فاكس الرئيس عبدالفتاح السيسي

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