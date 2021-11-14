محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف بشارعي ناصر الثورة وسقارة السياحي بالعمرانية والبدرشين

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مجهودات مركز ومدينة البدرشين في استكمال أعمال الرصف الطبقة الرابطة بطريق سقارة السياحى ونسب تنفيذ الأعمال به والجاري بمتابعة من محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.



كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي العمرانية في رفع كفاءة الطرق المتفرعة من شارعي الملك فيصل والأهرام حيث تم:



- الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع الجابري من شارع ناصر الثورة.

- البدء بفرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع ناصر الثورة في الجزء من شارع فيصل وحتي شارع السلام.



تحت إشراف السيد محمد نور الدين وكافة الإدارات المعنية والعمل مستمر.

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