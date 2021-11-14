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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف بشارعي ناصر الثورة وسقارة السياحي بالعمرانية والبدرشين

محافظ الجيزة يتابع
محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف

اطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مجهودات مركز ومدينة البدرشين في استكمال أعمال الرصف الطبقة الرابطة بطريق سقارة السياحى ونسب تنفيذ الأعمال به والجاري بمتابعة من محمود زين شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين.


كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي العمرانية في رفع كفاءة الطرق المتفرعة من شارعي الملك فيصل والأهرام حيث تم:


- الانتهاء من فرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع الجابري من شارع ناصر الثورة.
- البدء بفرد الطبقة الإسفلتية السطحية بشارع ناصر الثورة في الجزء من شارع فيصل وحتي شارع السلام.


تحت إشراف  السيد  محمد نور الدين وكافة الإدارات المعنية والعمل مستمر.

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الجيزة محافظ الجيزة اعمال الرصف مدينة البدرشين مشروعات الرصف شارع ناصر الثورة رئيس مركز ومدينة

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