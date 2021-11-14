منى طمان تقدم مبادرة مجانية لتعليم الصم والبكم البرمجة .. فيديو

قالت الدكتورة منى طمان استشارى تكنولوجيا التعليم أنها تقدم مبادرة مجانية لتعليم الصم و البكم البرمجة.

وتابعت خلال حوارها مع برنامج «بنت البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2 »، تقديم نشوى مصطفى، أن الله أنعم على الصم والبكم بالذاكرة البصرية القوية وكذلك الذكاء المرتفع.

الذكاء المرتفع

وأضافت استشارى تكنولوجيا التعليم ، أنها بدأت تعليم الصم والبكم البرمجة ،ضمن مبادرتها المجانية، معقبة:" استشعرت السعاده تغمرهم".

وأكدت منى طمان، أن الذكاء المرتفع لدى الصم والبكم ساعدها كثيرا خلال تعليمهم البرمجة.

وتابعت: لغات تعلم البرمجة كثيرة منها استخدام مجموعة من الاكواد لإنشاء برنامج، واطفال الصم والبكم مجرد رؤيتهم استخدام الأكواد يتعلمون إنشاء البرامج دون شرح بل ويبتكرون اكواد وبرامج جديدة.