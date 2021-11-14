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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ندوات تثقيفية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس للتعامل السليم مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

صدى البلد


أقيمت كلية الدراسات العاليا للطفولة بجامعة عين شمس ندوة  " الإرشاد الأسرى السليم للتعامل مع الاطفال ذوى الاحتياجات الخاصة "  تحت رعايه ا.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميةا.د/ هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفوله تحت اشراف وتنظيم ا.د. راندا كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية .


وقد افتتحت الندوه ا.د . هويدا الجبالي  عميد الكلية بتوجيه الشكر والامتنان للساده الوكلاء و اعضاء هيئة التدريس والمدرسين والهيئه المعاونه علي سعيهم الدائم والدعم  المستمر لاعلاء شأن الكليه  ؛ كذلك الدور الفعال الذى يقوموا به لنقل خبراتهم من خلال الندوات التثقيفية التي تمد الباحثين بالمعلومات لزيادة  معرفتهم وتطوير المنظومه التعليمية واعربت سيادتها عن مدى فخرها واعتزازها بالتعاون بين بالتخصصات المختلفه الطبية والنفسية والاعلامية بالكلية الذي يعزز من دور الكلية في تحقيق الاستفاده للباحثين.


كما أكدت د/ راندا وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة أنه تسعي الكليه دائما فى تقديم المزيد من المشاركات المجتمعيه التي تنمي من قدرات الباحثين وتزيد من خبراتهم كما توجهت سيادتها بالشكر والامتنان للقائمين علي الندوه الساده المحاضرين والساده الحضور من اعضاء هيئه التدريس. 


وقد اوصي د/ جمال شفيق في محاضرته عن المهارات الانسانيه وعلاقتها بتحسين التوافق النفسي
أن مثلث الصحة النفسيه له دور فعال في تحسين التوافق النفسي ولابد من وجود الثلاث أضلاع ولا يمكن أن ينفصلوا  فحينما نستبعد ضلع من الاضلاع تنهار الصحة النفسيه واوصي سيادته انه لابد أن يعطي الفرد لنفسه حقه فيه توفير كافه السبل لتحقيق الراحة النفسيه وان الفرد مسئول عن نفسه ويحاسب عليها .


كما اكد د.جمال شفيق علي اهميه حسن معامله الآخرين واعطاء الحقوق وعدم نقد الآخرين والتماس الاعزار 
كما أوصت د .ريهام احمد مدرس امراض التخاطب في محاضرتها عن الارشاد الاسرى السليم للتعامل مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بأن دور الأم مهم منذ الحمل في اكتساب الطفل لمهاراته اللغويه واشارت ان اغلب مشكلات التخاطب تأتي بسبب عدم وعي الام منذ الولاده في ملاحظه طفلها والمرور بالمراحل الاساسيه لبدأ الكلام حيث يستجيب الطفل لكل مايخص والدته ولابد أن تكون مؤهله للتعامل مع طفلها بشكل سليم ومساعدته ، أن استثاره الحواس لدى الطفل لها دور فعال في اكتساب الطفل اللغه وتنميه مهاراته  وايضا دمج الطفل في بيئه ثريه بها اطفال ( الحضانه)  والتحدث مع الطفل بالتنغيم منذ الصغر من الطرق الهامه للطفل والتحدث الدائم معه بجمل واضحة  كما أوصت أنه في حاله ولاده الطفل بأمراض جينيه أو مشكلات في السمع كزراعه القوقعه أو تشخيصه طفل اوتيزم لابد من الرجوع للطبيب  والاكتشاف المبكر للمشكله.
 

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