تحتفل شركة بورشه الألمانية الشهيرة المتخصصة في انتاج السيارات الفارهة والسيارات الرياضية بذكرى فوز سائقها الأيطالي باولو باريلا في سباق التحمل الشهير "لومان" بسيارة بورش 956 الخاصة في فرنسا عام 1985.

وقامت الشركة الألمانية بأهداء باريلا تصميماً جديداً ومجموعة التجهيزات الحصرية و المخصصة لسيارته بورش 911 GT3.

بورشه تحتفل بذكرى فوزها في سباق لومان 1985 بسيارة GT3

في البداية جاءت فكرة تصنيع السيارة بناءً على طلب باولو باريلا الذي قدم طلباً لقسم الطلبات الخاصة في بورشة للحصول على نسخة حصرية وفريدة من نوعها من سيارة GT3 تحمل تصميم سيارة بورشة 956 التي فاز معها بالسباق الشهير، و قام بالمشاركة في عملية التصميم بنفسه بالإضافة لتقديم الأستشارات وزيارته لمصنع ومقر الشركة، حيث استغرقت عملية التصميم 3 سنوات كاملة بداية من الرسم والتخطيط و التنفيذ.

وتستمد بورشه 911 GT3 قوتها من محرك V6 بسعة 4000 سي سي يولد قوة تصل الى 502 حصان، وعزم دوران يصل الي 469 نيوتن/متر ، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض مكون من سبع سرعات، وتصل سرعتها من وضع الثبات حتى 100 كم/ساعة في خلال 3.4 ثانية ، و تبلغ سرعتها القصوى 317 كم/ساعة.

من الخارج جاءت النسخة الخاصة من بورشة 911 GT3 بتصميم مماثل تماماً للسيارة الأصلية ، بلون أصفر مزود بلمسات بيضاء و جزء خلفي باللون الأسود ، مع إضافة ملصقات تحمل رقم 7 على غطاء المحرك الأمامي والأجناب، وشملت التفاصيل الصفراء المصد الأمامي و حلقات المصابيح الأمامية ذات اللون الأصفر و الجناح الخلفي الرياضي ، و تم تزويد بورشة 911 GT3 بعجلات رياضية مخصصة باللون الذهبي في الخلف و اللون الأبيض في الأمام ، مع توقيع المالك و علم أيطاليا على العمود B.

ومن الداخل جاءت بورشة 911 GT3 بمقصورة فاخرة وأنيقة بتصميم جديد و مخصص مختلف عن النسخة العادية، حيث حملت عتبات الأبواب والأجزاء الداخلية و مساند الرأس و مقبض علبة التروس توقيعات ورموز تشير لسيارة بورشة 956 ولسباق لومان الذي فازت فيه بورشه باللقب بقيادة السائق الأيطالي.