البحث العلمي تعلن عن عقد ندوة حول الممارسات الأكاديمية المزيفة.. الشهر المقبل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ‏‏­­­­­­­­­­­­­­­فى إطار التعاون مع شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC حيث تقوم أمانة ناساك باستضافة الاجتماع السنوي لأكاديميات العلوم الأفريقية لعام 2021 (AMASA-2021)، كما تقوم بمشاركة IAP في استضافة ندوة حول “الممارسات الأكاديمية المزيفة”‏‏ ‏‏وذلك في ‏‏24 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الثانية ظهرا وحتى الرابعة بتوقيت القاهرة (عن بعد).

وأوضحت الأكاديمية أنه سيكون هذا الحدث مفتوحا أمام الأكاديميين الشباب وكبار السن والقطاعين الخاص والعام وكذلك صناع السياسات المهتمين بهذا الموضوع، لتساعد على الحد من الممارسات الأكاديمية المزيفة في قارة افريقيا. ‏

بينما لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/nasac/



وكان قد افتتح تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المؤتمر الأول لنقل وتسويق التكنولوجيا لاستعراض أهم مخرجات مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية، والذي ستستمر فاعلياته علي مدار يومين وذلك بحضور المهندس عدلي توما، الرئيس التنفيذي لجيمناي أفريقيا، وشارك فى المؤتمر لفيفًا من العلماء والباحثين من مصر، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومديرى مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية وكذلك رجال الأعمال المهتمين بمجالات الصناعة والصحة والبيئة، بما يسهم فى حل مشكلات المجتمع ودفع عجلة التنمية طبقا لخطة الدولة 2030 .





وقد تم توقيع 3 اتفاقيات علي هامش المؤتمر، وهم اتفاقية تعاون بين أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة، واتفاقية تعاون مع مؤسسة جيميني أفريقيا.



​والجدير بالذكر أن من اهداف المؤتمر إبراز أثر الجهود التي تبذلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لدعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، تعزيز وترسيخ مناخ الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكية الفكرية، وضع استراتيجيات وخطط تنفيذية لتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار على جميع المستويات، تحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية، تبادل الخبرات في مجال دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا وحماية حقوق الملكة الفكرية، تعزيز التعاون والتواصل بين مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بعضها البعض، وعرض التَّجارب النَّاجحة في إنشاء واستدامة مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا فعالة.