البابا تواضروس: إلغاء قانون الطوارئ رسالة للجميع

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن قرار إلغاء قانون الطوارئ بمثابة شهادة نجاح للوطن والإدارة السياسية المصرية، مؤكدا أن إلغاء قانون الطوارئ رسالة للجميع بأن مصر تعيش حياة طبيعية.

وأوضح أن الرئيس السيسي افتتح كل من كاتدرائية السيد المسيح ومسجد الفتاح العليم تم في نفس الوقت وفي نفس اليوم، وذلك دليل على أهمية المؤسسة الروحية داخل البلاد.

وأضاف “البابا تواضرس” خلال لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز" مع الإعلامي “أحمد الطاهري”، أن المؤسسات الروحية هي الأساس في بناء الإنسان الجديد، وباقي المؤسسات تشارك في بناء الإنسان ولكن المؤسسة الدينية هي الأساس.

وأشاد "البابا تواضروس" بـ سرعة بناء الكاتدرائية ومسجد الفتاح، متابعا: “البناء تم في عامين وهذا أمر لم يحدث من قبل”.

