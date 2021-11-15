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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أجندة مزدحمة للجان البرلمان اليوم.. القوى العاملة تناقش الإجازات الاستثنائية والصناعة تعمل على تحفيز القطاع.. والتعليم يناقش قانون الجامعات الخاصة والأهلية

مجلس النواب
مجلس النواب

تستعد لجان البرلمان لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين، حيث  تعقد لجنة الدفاع و الامن القومي اجتماع للاستماع للواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، محافظ شمال سيناء لأعمال وآفاق التنمية التي تتم داخل محافظة شمال سيناء لارتباطها بالأمن القومي.

 

وتناقش لجنة القوى العاملة طلب الإحاطة المقدم من  النائب أحمد مهنى، بشأن "الاجازات الاستثنائية لأصحاب التأمينات المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

 

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن " تضرر 104 عامل من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي".


وطلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي، بشأن " إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

 

كما يناقش الاجتماع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهني بشأن "الاجازات الاستثنائية لأصحاب التأمينات المزمنة والمتضمنة مواده ضمن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".


وطلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي بشأن " تضرر 104 عامل من العاملين بشركة البلاستيك العالمية من فصلهم التعسفي".


وطلب الإحاطة المقدم من النائب إحسان شوقي بشأن " إمكانية إدراج العمال الذين خرجوا على المعاش قبل سن الستين في منظومة التأمين الصحي لحين النظر في قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019".

 

وتناقش لجنة الصناعة خطة الــ 100 إجراء التي تبنتها الحكومة لتحفيز قطاع الصناعة وتنمية صادراته، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة والتي تأتي ضمن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري والحفاظ على مكتسبات المرحلة الماضية.

 

وتناقش لجنةً المشروعات المتوسطة و الصغيرة المعوقات التي تواجه تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وفض التشابكات القائمة مع قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظة دمياط.

 

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.

 

وتستمع لجنة السياحة والطيرات المهندس محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، بشأن خطة واستراتيجية الوزارة للنهوض بقطاع الطيران المدني.


وتناقش لجنة الاتصالات  طلب الإحاطة المقدم من النائب حامد جلال جهجه، بشأن ضعف شبكات المحمول  فودافون  أورنج  اتصالات بقرى مركز المحلة الكبرى.


 وطلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن عدم حل مشكلة ضعف شبكات المحمول الأربع بمحافظة البحيرة.

الجامعات الخاصة شمال سيناء المشروعات المتوسطة والصغيرة وزارة التنمية المحلية محافظ شمال سيناء النائب احمد مهني

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